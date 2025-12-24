باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - یک مقام فلسطینی گفت که ده‌ها شهرک‌نشین غیرقانونی اسرائیلی روز چهارشنبه تحت حفاظت شدید پلیس اسرائیل به محوطه مسجد الاقصی در شرق قدس اشغالی یورش بردند.

این مقام اوقاف اسلامی قدس که ترجیح داد نامش فاش نشود، به آناتولی گفت که ۱۰۹ شهرک‌نشین غیرقانونی در طول ساعات صبح و پس از نماز ظهر وارد مسجد شدند.

او گفت که این تجاوز‌ها از طریق دروازه مراکشی در ضلع غربی مسجد به صورت گروهی و تحت حفاظت پلیس انجام شده و نماز و آیین‌های تلمودی در داخل این مکان حساس انجام شده است.

از سال ۲۰۰۳، پلیس اسرائیل به شهرک‌نشینان غیرقانونی اجازه داده است تا با وجود اعتراضات مکرر از سوی اوقاف اسلامی که این مکان را اداره می‌کند، وارد محوطه مسجد الاقصی شوند.

مقامات فلسطینی گفتند که تخلفات در این مجموعه از زمان روی کار آمدن سیاستمدار راست افراطی، ایتامار بن گویر به عنوان وزیر امنیت داخلی اسرائیل در اواخر سال ۲۰۲۲ افزایش یافته است و بن گویر و دیگر وزرا و اعضای کنست در چنین بازدید‌هایی شرکت می‌کنند.

مسجد الاقصی سومین مکان مقدس جهان برای مسلمانان است. یهودیان این منطقه را کوه معبد می‌نامند و می‌گویند که این مکان محل دو معبد یهودی در دوران باستان بوده است.

اسرائیل در طول جنگ اعراب و اسرائیل در سال ۱۹۶۷، شرق قدس، جایی که الاقصی در آن واقع شده است را اشغال کرد. این رژیم در سال ۱۹۸۰ کل شهر را اشغال کرد، اقدامی که هرگز توسط جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته نشد.

منبع: آناتولی