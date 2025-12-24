بیش از ۱۰۰ شهرک‌نشین غیرقانونی اسرائیلی به مسجد الاقصی در شرق قدس اشغالی یورش بردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - یک مقام فلسطینی گفت که ده‌ها شهرک‌نشین غیرقانونی اسرائیلی روز چهارشنبه تحت حفاظت شدید پلیس اسرائیل به محوطه مسجد الاقصی در شرق قدس اشغالی یورش بردند.

این مقام اوقاف اسلامی قدس که ترجیح داد نامش فاش نشود، به آناتولی گفت که ۱۰۹ شهرک‌نشین غیرقانونی در طول ساعات صبح و پس از نماز ظهر وارد مسجد شدند.

او گفت که این تجاوز‌ها از طریق دروازه مراکشی در ضلع غربی مسجد به صورت گروهی و تحت حفاظت پلیس انجام شده و نماز و آیین‌های تلمودی در داخل این مکان حساس انجام شده است.

از سال ۲۰۰۳، پلیس اسرائیل به شهرک‌نشینان غیرقانونی اجازه داده است تا با وجود اعتراضات مکرر از سوی اوقاف اسلامی که این مکان را اداره می‌کند، وارد محوطه مسجد الاقصی شوند.

مقامات فلسطینی گفتند که تخلفات در این مجموعه از زمان روی کار آمدن سیاستمدار راست افراطی، ایتامار بن گویر به عنوان وزیر امنیت داخلی اسرائیل در اواخر سال ۲۰۲۲ افزایش یافته است و بن گویر و دیگر وزرا و اعضای کنست در چنین بازدید‌هایی شرکت می‌کنند.

مسجد الاقصی سومین مکان مقدس جهان برای مسلمانان است. یهودیان این منطقه را کوه معبد می‌نامند و می‌گویند که این مکان محل دو معبد یهودی در دوران باستان بوده است.

اسرائیل در طول جنگ اعراب و اسرائیل در سال ۱۹۶۷، شرق قدس، جایی که الاقصی در آن واقع شده است را اشغال کرد. این رژیم در سال ۱۹۸۰ کل شهر را اشغال کرد، اقدامی که هرگز توسط جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته نشد.

منبع: آناتولی

برچسب ها: مسجدالاقصی ، شهرک نشینان
خبرهای مرتبط
اتحادیه عرب: هدف توسعه‌طلبی اسرائیل نابودی دولت فلسطینی است
در جدیدترین حمله به کرانه باختری؛
شهرک‌نشینان اسرائیلی کودکان فلسطینی را با گاز اشک‌آور هدف قرار دادند
نگرانی آمریکا از عدم همکاری کشور‌های عربی در مورد غزه با اسرائیل
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پیشگویی‌های نوستراداموس برای ۲۰۲۶: از حمله زنبور‌ها تا افول غرب!
شکست اجماع‌سازی غرب با کمک دوستان شرقی
آشوب دیپلماتیک در کاخ سفید
شمشیر بران ترامپ ضد سانسورچی‌های اروپایی
روسیه بر یک شهرک جدید در جنوب شرقی اوکراین مسلط شد
ورود مقتدرانه مقاومت به پارلمان عراق و دلایل آن
نقشه جدید آمریکا برای بلعیدن گرینلند
هادی العامری: انحلال الحشد الشعبی شایعه است
خشم مکرون و اتحادیه اروپا از ممنوعیت‌های جدید آمریکا برای چند مقام اروپایی
خدمه هواپیمای رئیس ستاد ارتش لیبی، همگی فرانسوی بودند
آخرین اخبار
سرنگونی ۱۵ پهپاد در مسیر مسکو از ابتدای امروز
یورش شهرک‌نشینان اسرائیلی به مسجدالاقصی
الجزایر قانونی را تصویب کرد که استعمار فرانسه را جرم اعلام می‌کند
چین از آمریکا خواست اشتباهات خود را اصلاح کند
مکرون و دبیرکل ناتو درباره حمایت امنیتی از اوکراین گفت‌و‌گو کردند
اوکراین در آستانه سال ۲۰۲۶؛ وقتی دیگر امیدی به پیروزی نظامی وجود ندارد
اردوغان: اسرائیل به آتش‌بس پایبند نیست
نگرانی آمریکا از عدم همکاری کشور‌های عربی در مورد غزه با اسرائیل
خشم مکرون و اتحادیه اروپا از ممنوعیت‌های جدید آمریکا برای چند مقام اروپایی
کارشناسان سازمان ملل محاصره ونزوئلا توسط آمریکا را محکوم کردند
روسیه بر یک شهرک جدید در جنوب شرقی اوکراین مسلط شد
کرملین: پوتین در جریان مذاکرات آمریکا و روسیه قرار گرفت
دیدار وزیر امور خارجه ترکیه در آنکارا با هیئت حماس
آرایش جنگی دمشق در برابر نیرو‌های قسد
مدودف: اوکراین به سوخت انسانی برای اروپا تبدیل شده است
تداوم حملات هوایی اسرائیل به جنوب لبنان
رونمایی از طرح صلح ۲۰ ماده‌ای زلنسکی
هادی العامری: انحلال الحشد الشعبی شایعه است
فضای مجازی و کودکان: جنگل دیجیتالی که جای بچه‌ها نیست
شمشیر بران ترامپ ضد سانسورچی‌های اروپایی
نقشه جدید آمریکا برای بلعیدن گرینلند
تاکید روسیه بر حمایت از تمامیت ارضی سوریه
آشوب دیپلماتیک در کاخ سفید
کاهش ارزش سالانه دلار آمریکا به کمترین سطح در دوهه گذشته
خدمه هواپیمای رئیس ستاد ارتش لیبی، همگی فرانسوی بودند
توافق سیاسی اهل سنت برای تعیین رئیس پارلمان عراق
پیشگویی‌های نوستراداموس برای ۲۰۲۶: از حمله زنبور‌ها تا افول غرب!
شکست اجماع‌سازی غرب با کمک دوستان شرقی
ورود مقتدرانه مقاومت به پارلمان عراق و دلایل آن
تداوم درگیری‌های مرزی تایلند و کامبوج در آستانه مذاکرات آتش‌بس