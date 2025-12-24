چراغی که همیشه روشن است + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062f\u0631 \u0645\u0633\u062c\u062f \u062d\u0636\u0631\u062a \u0627\u0628\u0648\u0627\u0644\u0641\u0636\u0644 \u062f\u0631 \u062f\u0647\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0628\u0647\u0627\u062f\u0631\u0627\u0646 \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0645\u0647\u0631\u06cc\u0632 \u062e\u062f\u0645\u0627\u062a \u0645\u062a\u0646\u0648\u0639 \u0631\u0641\u0627\u0647\u06cc \u0628\u0647 \u0647\u0631 \u0631\u0647\u06af\u0630\u0631 \u0648 \u0645\u0633\u0627\u0641\u0631\u06cc \u0627\u0631\u0627\u0626\u0647 \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f.\n\u0627\u06cc\u0646\u062c\u0627 \u0645\u0633\u0627\u0641\u0631\u0627\u0646 \u0627\u0632 \u062e\u062f\u0645\u0627\u062a \u0631\u0627\u06cc\u06af\u0627\u0646 \u0645\u062b\u0644 \u0686\u0627\u06cc\u060c \u0622\u0628 \u062c\u0648\u0634\u060c \u062d\u0645\u0627\u0645\u060c \u06cc\u062e \u0648 \u0627\u0633\u062a\u0631\u0627\u062d\u062a\u06af\u0627\u0647 \u0632\u0646\u0627\u0646\u0647 \u0648 \u0645\u0631\u062f\u0627\u0646\u0647 \u0628\u0647 \u0635\u0648\u0631\u062a \u0631\u0627\u06cc\u06af\u0627\u0646 \u0628\u0647\u0631\u0647\u200c\u0645\u0646\u062f \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u0646\u062f.\n