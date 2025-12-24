کتاب ماجرای زاریا منتشر شد + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u06a9\u062a\u0627\u0628 \u0645\u0627\u062c\u0631\u0627\u06cc \u0632\u0627\u0631\u06cc\u0627 \u0631\u0648\u0627\u06cc\u062a\u06cc \u0645\u0633\u062a\u0646\u062f \u0627\u0632 \u0642\u062a\u0644 \u0639\u0627\u0645 \u0645\u0633\u0644\u0645\u0627\u0646\u0627\u0646 \u0646\u06cc\u062c\u0631\u06cc\u0647 \u062f\u0631 \u0633\u0627\u0644 \u06f2\u06f0\u06f1\u06f5 \u0645\u06cc\u0644\u0627\u062f\u06cc \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u0628\u0627 \u0642\u0644\u0645 \u062e\u0627\u0646\u0645 \u0645\u0631\u06cc\u0645 \u0627\u0641\u0634\u0627\u0631 \u062a\u0631\u062c\u0645\u0647 \u0648 \u0631\u0648\u0627\u0646\u0647 \u0628\u0627\u0632\u0627\u0631 \u0646\u0634\u0631 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n