نشریه گاردین در تحلیلی به رفتار‌های عجیب ترامپ در سال گذشته پرداخته که سبب ایجاد سوالاتی پیرامون سلامت ذهن او شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا اخیرا در سخنرانی خود در کاخ سفید ادعا کرده که طی ۱۱ ماه گذشته دولت او بیش از تمام دولت‌های پیشین آمریکا، «تغییرات مثبت» به وجود آورده است. ترامپ افزود: هرگز چنین چیزی وجود نداشته است.

دوره دوم ریاست جمهوری او غیرمعمول بوده است. دلیلش این است که ترامپ ۷۹ ساله در طول سال ۲۰۲۵ رفتار‌های متغییر و گاهی گیج‌کننده‌ای از خود نشان داده است که منجر به سوالاتی در مورد عملکرد ذهنی و جسمی او شده است.

به نظر می‌رسد ترامپ در برخی جلسات خوابش می‌برد؛ در برخی دیگر، از موضوع خارج شده و به بحث‌های عجیب و غریب در مورد دکوراسیون داخلی کاخ سفید می‌پردازد یا در مورد نهنگ‌ها و پرندگان صحبت می‌کند. حضور او در انظار عمومی فاقد تمرکز بوده و از سخنرانی‌ها برای یاوه‌گویی یا ساختن داستان‌هایی در مورد بمب‌گذار‌های انتحاری استفاده می‌کند. این رفتار غیرقابل پیش‌بینی، کاخ سفید را مجبور کرده است که از ترامپ با عبارات اغراق‌آمیز دفاع کند. 

تدریس خیالی عموی ترامپ به یک بمب‌گذار آمریکایی

در اواسط ماه ژوئیه، ترامپ داستان مفصلی در مورد نحوه تدریس عموی خود، استاد «جان ترامپ» در دانشگاه‌ام‌آی‌تی تعریف کرد. ترامپ ادعا کرد که عموی او استاد «تئودور کازینسکی» ریاضی‌دان و بمب‌گذار مشهور آمریکایی بوده است. ترامپ گفت: از عمویم پرسیدم که او چه جور دانشجویی بود؟ و عمویم گفت که او دانشجوی خوبی بود. او همه جا می‌رفت و همه چیز را درست می‌کرد، اما برای او خیلی خوب پیش نرفت.

مشکل این جا است که این نقل قول نمی‌تواند درست باشد. اول اینکه عموی ترامپ در سال ۱۹۸۵ درگذشت و کازینسکی در سال ۱۹۹۶ به عنوان بمب‌گذار انتحاری معرفی شد. دوم اینکه کازینسکی اصلا در دانشگاه‌ام‌آی‌تی تحصیل نکرده بود.

در همان ماه، در جریان دیدار با اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، ترامپ ناگهان از بحث مهاجرت به رجزخوانی در مورد «آسیاب‌های بادی» روی آورد. ترامپ که بدون وقفه و بدون هیچ مقدمه‌ای، به مدت دو دقیقه صحبت می‌کرد، بدون هیچ مدرکی ادعا کرد که توربین‌های بادی نهنگ‌ها را دیوانه می‌کند و انرژی باد «پرندگان را می‌کشد». (نسبت پرندگانی که توسط توربین‌ها کشته می‌شوند در مقایسه با تعداد پرندگانی که توسط گربه‌های خانگی و از طریق برخورد با خطوط برق کشته می‌شوند، بسیار ناچیز است).

یک سخنرانی طولانی آن هم درباره «پله‌ها»!

رخداد دیگری که سوالاتی را در مورد وضعیت ذهنی ترامپ ایجاد کرد، در ماه سپتامبر رخ داد. ترامپ فرماندهان ارشد نظامی آمریکا را به جلسه‌ای در ایالت ویرجینیا فراخواند و سخنرانی خود را اینطور شروع کرد:

آمریکا دوباره به عنوان یک کشور مورد احترام قرار گرفته است. ما با بایدن مورد احترام قرار نگرفتیم. آنها هر روز به او نگاه می‌کردند که از پله‌ها می‌افتد. من به خودم گفتم که این رئیس جمهور ما نیست. ما نمی‌توانیم آن را داشته باشیم. من خیلی مراقب هستم، می‌دانید، وقتی از پله‌ها پایین می‌روم. مثلاً روی پله‌ها هستم، مثل این پله‌ها، خیلی خیلی آهسته راه می‌روم. هیچ‌کس لازم نیست رکورد بزند، فقط سعی کند زمین نخورد. چند تا از رئیس جمهور‌های ما زمین خورده‌اند و این بخشی از میراث آنها شده است. لازم نیست رکوردی ثبت کنی. آرام باش، موقع پایین آمدن آرام باش، اما از پله‌ها نیفت. فقط از پله‌ها نیفت. این تنها چیزی است که در مورد اوباما درست است. من به عنوان رئیس جمهور احترامی برای او قائل نبودم، اما واقعا خوب از پله‌ها پایین می‌آمد.

کاخ سفید بار‌ها انتقادات مربوط به سلامت روانی ترامپ را رد کرده است، سخنگوی کاخ سفید اوایل امسال به گاردین گفت که «سلامت روانی او بی‌نظیر است»، در حالی که رانی جکسون، نماینده جمهوری‌خواه کنگره که قبلاً به عنوان پزشک ترامپ خدمت می‌کرد، ادعا کرد که او «سالم‌ترین رئیس جمهوری است که این ملت تا به حال دیده است».

گاف‌های ترامپ به سلاحی علیه او تبدیل می‌شود

با این حال، گمانه‌زنی‌ها در مورد سلامت ترامپ بعید است که از بین برود. دیلی بیست گزارش داد که دموکرات‌ها قصد دارند سلامت روانی و تناسب اندام او را پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای سال آینده به یک موضوع کلیدی تبدیل کنند.

دموکرات‌ها می‌توانند سلامت ترامپ را به یک سلاح جدی علیه او تبدیل کنند. ترامپ اخیرا گفته که تحت‌ام‌آر‌آی قرار گرفته، اما به یاد نمی‌آورد که کدام قسمت بدنش اسکن شده است. او همچنین به نظر می‌رسید که در جلسه‌ای در دفتر بیضی شکل به خواب رفته است. همین اتفاق در جلسه کابینه در اوایل دسامبر و دوباره دو هفته بعد، در یک کنفرانس مطبوعاتی رخ داد.

ترامپ با وجود اینکه نسبت به دوره اول خود کم‌کار‌تر شده، اظهارات عجیب زیادی به زبان می‌آورد. نیویورک تایمز دریافت که به طور متوسط، رویداد‌های برنامه‌ریزی‌شده‌ی ترامپ حدود ظهر شروع می‌شوند و معمولاً ساعت ۵ بعد از ظهر پایان می‌یابند که در مقایسه با دوره‌ی اول ریاست جمهوری‌اش، بسیار کوتاه‌تر است. همچنین تعداد حضور‌های رسمی او ۳۹ درصد کاهش یافته است.

منبع: گاردین

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۱ ۰۵ دی ۱۴۰۴
این پدر سوخته نیرن. باز خودش به دیوانگی میزند که‌مردم دنیا ازش بترسند بیشرفت کودک کش
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۴ ۰۵ دی ۱۴۰۴
قطعا سالم نیست ولی با این حرفای خاله زنکی به جایی نمیرسیم
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
سیامک
۱۸:۲۳ ۰۵ دی ۱۴۰۴
شخص کودک آزار و منحرف میتونه از نظر روانی سالم باشه؟؟!!!
۴
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۳ ۰۵ دی ۱۴۰۴
مرگ بر آمریکا مرگ بر اسرائیل مرگ بر انگلیس مرگ بر فرانسه مرگ بر دانمارک مرگ بر آلمان مرگ بر کانادا و مرگ بر چند تا کشور دیگه که الان اسمشون یادم نمیاد
۵
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۲ ۰۵ دی ۱۴۰۴
کی از نظر روانی سالمه و ترامپ هم قطعا روانی میتواند باشدمهم این است که برای کشورش تلاش و وظیفه اش را انجام میدهد جهان سوم هم براش کارمیکنند
۱
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۷ ۰۵ دی ۱۴۰۴
ترامپ اگه سالم بود مردم کشورشون توسختی نبودن
۱۲
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۹ ۰۵ دی ۱۴۰۴
ما چقدر راحتیم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۱ ۰۵ دی ۱۴۰۴
کی رفتی آمریکا کلک ؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۲ ۰۵ دی ۱۴۰۴
آمریکا با اینکه ۵۰میلیون فقیر داره برای حفظ ابر قدرتی خودش در جهان۹۰۰میلیارد دلار بودجه نظامی داره متاسفانه مشکل کل دنیا همین آمریکاست
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۸ ۰۵ دی ۱۴۰۴
ترامپ قمارباز یک شو مند و عروسک خیمه شب بازی بیش نیست. او در دست خانوادهای صهیونیستی در امریکا است...
۹
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۴ ۰۵ دی ۱۴۰۴
خیر
۲
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۸ ۰۵ دی ۱۴۰۴
درسته حقیقت تلخ هست و نظرهای واقعی جایی در دنیای مجازی شما ندارند. مسوولان ما همه از نظر روانی عالی هستند فقط نمیدونم چرا اوضاعمون هر روز بدتر و سخت تر میشه. ثبات نیست اعتماد نیست. حالا تلاش کنید سانسورمون کنید زمونه خودش میدونه چکار کنه
۲
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۱ ۰۵ دی ۱۴۰۴
شما بگو دیوانه ، ولی مشاور مکار داره.
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۰ ۰۵ دی ۱۴۰۴
چون از نظر اقتصادی در آمریکا موفق بوده حتی قبل از رییس‌جمهوری اعتماد به نفس بالایی دارد
۲
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۶ ۰۵ دی ۱۴۰۴
مثل اینکه روان شمارو یهم ریخته
۲
۱۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۷ ۰۵ دی ۱۴۰۴
قطعا نه.
۳
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۲ ۰۵ دی ۱۴۰۴
مسئولین ما مطمئن هستید سلامت روان دارن گاف هم نمیدن اون اقلا اگه گاف میده فکر مردمش هست شما چی که فقط در مورد حجاب حرف میزنید و اقتصاد رو ول کردین
۲
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۶ ۰۵ دی ۱۴۰۴
نه ما خوبیم🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
۲
۱۴
پاسخ دادن
