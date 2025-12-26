باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا اخیرا در سخنرانی خود در کاخ سفید ادعا کرده که طی ۱۱ ماه گذشته دولت او بیش از تمام دولتهای پیشین آمریکا، «تغییرات مثبت» به وجود آورده است. ترامپ افزود: هرگز چنین چیزی وجود نداشته است.
دوره دوم ریاست جمهوری او غیرمعمول بوده است. دلیلش این است که ترامپ ۷۹ ساله در طول سال ۲۰۲۵ رفتارهای متغییر و گاهی گیجکنندهای از خود نشان داده است که منجر به سوالاتی در مورد عملکرد ذهنی و جسمی او شده است.
به نظر میرسد ترامپ در برخی جلسات خوابش میبرد؛ در برخی دیگر، از موضوع خارج شده و به بحثهای عجیب و غریب در مورد دکوراسیون داخلی کاخ سفید میپردازد یا در مورد نهنگها و پرندگان صحبت میکند. حضور او در انظار عمومی فاقد تمرکز بوده و از سخنرانیها برای یاوهگویی یا ساختن داستانهایی در مورد بمبگذارهای انتحاری استفاده میکند. این رفتار غیرقابل پیشبینی، کاخ سفید را مجبور کرده است که از ترامپ با عبارات اغراقآمیز دفاع کند.
در اواسط ماه ژوئیه، ترامپ داستان مفصلی در مورد نحوه تدریس عموی خود، استاد «جان ترامپ» در دانشگاهامآیتی تعریف کرد. ترامپ ادعا کرد که عموی او استاد «تئودور کازینسکی» ریاضیدان و بمبگذار مشهور آمریکایی بوده است. ترامپ گفت: از عمویم پرسیدم که او چه جور دانشجویی بود؟ و عمویم گفت که او دانشجوی خوبی بود. او همه جا میرفت و همه چیز را درست میکرد، اما برای او خیلی خوب پیش نرفت.
مشکل این جا است که این نقل قول نمیتواند درست باشد. اول اینکه عموی ترامپ در سال ۱۹۸۵ درگذشت و کازینسکی در سال ۱۹۹۶ به عنوان بمبگذار انتحاری معرفی شد. دوم اینکه کازینسکی اصلا در دانشگاهامآیتی تحصیل نکرده بود.
در همان ماه، در جریان دیدار با اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، ترامپ ناگهان از بحث مهاجرت به رجزخوانی در مورد «آسیابهای بادی» روی آورد. ترامپ که بدون وقفه و بدون هیچ مقدمهای، به مدت دو دقیقه صحبت میکرد، بدون هیچ مدرکی ادعا کرد که توربینهای بادی نهنگها را دیوانه میکند و انرژی باد «پرندگان را میکشد». (نسبت پرندگانی که توسط توربینها کشته میشوند در مقایسه با تعداد پرندگانی که توسط گربههای خانگی و از طریق برخورد با خطوط برق کشته میشوند، بسیار ناچیز است).
رخداد دیگری که سوالاتی را در مورد وضعیت ذهنی ترامپ ایجاد کرد، در ماه سپتامبر رخ داد. ترامپ فرماندهان ارشد نظامی آمریکا را به جلسهای در ایالت ویرجینیا فراخواند و سخنرانی خود را اینطور شروع کرد:
آمریکا دوباره به عنوان یک کشور مورد احترام قرار گرفته است. ما با بایدن مورد احترام قرار نگرفتیم. آنها هر روز به او نگاه میکردند که از پلهها میافتد. من به خودم گفتم که این رئیس جمهور ما نیست. ما نمیتوانیم آن را داشته باشیم. من خیلی مراقب هستم، میدانید، وقتی از پلهها پایین میروم. مثلاً روی پلهها هستم، مثل این پلهها، خیلی خیلی آهسته راه میروم. هیچکس لازم نیست رکورد بزند، فقط سعی کند زمین نخورد. چند تا از رئیس جمهورهای ما زمین خوردهاند و این بخشی از میراث آنها شده است. لازم نیست رکوردی ثبت کنی. آرام باش، موقع پایین آمدن آرام باش، اما از پلهها نیفت. فقط از پلهها نیفت. این تنها چیزی است که در مورد اوباما درست است. من به عنوان رئیس جمهور احترامی برای او قائل نبودم، اما واقعا خوب از پلهها پایین میآمد.
کاخ سفید بارها انتقادات مربوط به سلامت روانی ترامپ را رد کرده است، سخنگوی کاخ سفید اوایل امسال به گاردین گفت که «سلامت روانی او بینظیر است»، در حالی که رانی جکسون، نماینده جمهوریخواه کنگره که قبلاً به عنوان پزشک ترامپ خدمت میکرد، ادعا کرد که او «سالمترین رئیس جمهوری است که این ملت تا به حال دیده است».
با این حال، گمانهزنیها در مورد سلامت ترامپ بعید است که از بین برود. دیلی بیست گزارش داد که دموکراتها قصد دارند سلامت روانی و تناسب اندام او را پیش از انتخابات میاندورهای سال آینده به یک موضوع کلیدی تبدیل کنند.
دموکراتها میتوانند سلامت ترامپ را به یک سلاح جدی علیه او تبدیل کنند. ترامپ اخیرا گفته که تحتامآرآی قرار گرفته، اما به یاد نمیآورد که کدام قسمت بدنش اسکن شده است. او همچنین به نظر میرسید که در جلسهای در دفتر بیضی شکل به خواب رفته است. همین اتفاق در جلسه کابینه در اوایل دسامبر و دوباره دو هفته بعد، در یک کنفرانس مطبوعاتی رخ داد.
ترامپ با وجود اینکه نسبت به دوره اول خود کمکارتر شده، اظهارات عجیب زیادی به زبان میآورد. نیویورک تایمز دریافت که به طور متوسط، رویدادهای برنامهریزیشدهی ترامپ حدود ظهر شروع میشوند و معمولاً ساعت ۵ بعد از ظهر پایان مییابند که در مقایسه با دورهی اول ریاست جمهوریاش، بسیار کوتاهتر است. همچنین تعداد حضورهای رسمی او ۳۹ درصد کاهش یافته است.
منبع: گاردین