سرمربی سابق تیم فوتبال پرسپولیس درباره اتفاقات رخ داده در دوران حضورش در این تیم را توضیح داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه- وحید هاشمیان سرمربی سابق تیم فوتبال پرسپولیس اظهار کرد: ورزش بوکس را حرفه‌ای کار می‌کنم. بعد از بازی هشتم تازه فهمیدم که باید از خودم دفاع کنم.  فکر نمی‌کردم آدم ها این قدر بد باشند.

 هاشمیان گفت:  هفته دوم سپاهان را بردیم، اما از  هفته چهارم علیه من شعار دادند. هفته چهارم فهمیدم که این شعارها غیر عادی است و من با یک نفر روبه‌رو نیستم.  قطعا شعارها علیه من هدفمند بود. 

سرمربی سابق پرسپولیس درباره چگونگی سرمربیگری اش در این تیم بیان کرد:  الان را نبینید که همه عاشق ایران هستند، همان موقع هیچ کس قبول نمی‌کرد که سرمربی تیم  پرسپولیس شود و حتی‌ خارجی‌ها هم رفتند. دیگر گزینه به جای من هم یک ایرانی بود و پرسپولیس گزینه خارجی نداشت. همه در هیئت مدیره موافق حضور من بودند اما من شنیدم که یک نفر گفته است اگر  هاشمیان بیاید،  تا هفته ششم دوام نمی آورد. 

 هاشمیان درباره جذب سرژ اوریه گفت:  از جذب او پشیمان نیستم. من نیاز به زمان داشتم که بازیکنان زیادی را ببینم. صادق محرمی دوست داشت  که پرسپولیسی شود. یعقوب براجعه هم بازیکن بسیار خوبی است.  همچنین سرژ اوریه نشانه های خیلی خوبی از یک بازیکن حرفه ای داشت و از او تست پزشکی بدنی در ترکیه گرفتیم.  بعد از مصدومیت که این اخیر برای  او رخ داد، شرایط خوبی نداشت.

 سرمربی سابق پرسپولیس بیان کرد:  جمال لویس به تهران آمد، تست های پزشکی داد و مشکلی هم نداشت. همچنین با کاپیتان تیم ملی بوسنی مذاکره کرده بودیم که لحظه آخر منصرف شد. گزینه های دفاع وسط ما ابرقویی و زارع بودند. ابرقویی انتخاب بسیار خوبی بود. هواداران بدانند ما فقط بیست نفر می‌توانستیم بازیکن جذب کنیم. من چند وینگر مگر می‌خواهم؟ اما  من  باید از همه بازیکنان خودم حمایت می‌کردم. هیچ کس به من نگفته بود که درباره نقل و انتقالات اعتراض نکنم. من وحید امیری را خیلی دوست دارم. میلاد محمدی در همه بازی‌هایی که من بودم را بازی کرد. 

وحید هاشمیان بیان کرد: هالند را از دورتموند می‌خواستیم جذب کنیم که نشد. ببخشید اشتباه گفتم ، منظورم سباستین هالر بود. به من گفتند که او گران است و الان او در عربستان بازی می‌کند. احمدی مالک بانک شهر، بعد از این که دید هواداران اعتراض می‌کنند، گفت ما پول برای خریدن مهاجم داریم ، اما دیگر دیر شده بود. مهاجمی که من خیلی دوست داشتم، شهریار مغانلو بود. 

هاشمیان گفت: دورسون خودش می‌خواست جدا شود، این که شما با او مذاکره کردید و مجبور شدید به او پول بدهید تا برود که تقصیر من نیست.

هاشمیان درباره اینکه چرا مهاجم نخریده است، گفت: من اواسط تیرماه سرمربی پرسپولیس شدم و  زمان کافی نداشتم. زمانی که من آمدم، پرسپولیس در مسیر جذب بازیکن بود.  سباستین هالر را که می‌خواستم نشد، و مغانلو را هم جذب نکردند. حدادی به من گفت اگر این قدر پول بدهیم، تیم به هم می‌ریزد.  شما فکر می‌کنید سوپرمارکت است که بروم و مهاجم بگیرم؟  کارتال مگر سرمربی این تیم نبود؟چرا مهاجم نخرید؟ به نظر شما کارتال فقط با دورسون و علیپور می‌خواست ادامه بدهد؟ مگر من چه مقدار زمان داشتم. صادقی و فخریان اصلا جز سهمیه نبودند. من گفتم دورسون برود و به جای او مغانلو جذب شود.  

هاشمیان درباره اینکه چرا هواداران از مربیگری شما راضی نبودند، گفت:   این که شما فکر کنید اگر ۲،۳ مهاجم می‌گذاشتیم بیشتر گل می‌زدیم، اشتباه است. معیار شما برای سنجیدن یک تیم هفته هشتم است؟ زمانی که من آمدم اورونوف در تیم ملی مصدوم شده بود. خدابنده‌لو در تیم ملی مصدوم شده بود. همچنین عمری هم در بازی دوستانه مصدوم شده بود. زمان من خیلی از بازیکنان مصدوم بودند. در مقابل فولاد چرا میلاد محمدی را دفاع راست گذاشتم؟ اوریه، صحرایی و براجعه مصدوم بودند چه کاری باید می‌کردم؟ من کسی را آزمایش نمی‌کردم مجبور بودم از او استفاده کنم.

سرمربی سابق پرسپولیس درباره افشای مبلغ قراردادش با پرسپولیس گفت: دروغ است ، من تمام مبلغ قراردادم را نگرفته ام، دریافتی من یک چهارم است.من تا هفته دوم قرارداد نداشتم! قرارداد من با پرسپولیس دو تکه شد. آن هم به دلیل سقف قراردادی که فدراسیون فوتبال گذاشته بود. ما ۲ قرارداد داشتیم و سازمان لیگ نمی‌توانست قرارداد من را افشا کند. من تا هفته هشتم که بودم یک چهارم قراردادم را گرفتم. پس قراردادم را من افشا کرده‌ام یا باشگاه پرسپولیس! چرا قرارداد سرمربی جدید پرسپولیس در گاوصندوق است اما قرارداد من را بقالی سر کوچه هم می‌داند؟ من یک چهارم قراردادم را بیشتر نگرفتم.  من در تهران رانندگی نمی‌کنم. در فضای مجازی انواع حرف‌های زشت علیه من زده شد!

 هاشمیان درباره اقدامات عجیب پیمان حدادی و علی اینانلو گفت: حدادی به زور دست من را گرفت و به سمت هواداران برد، من دست او را پرت کردم. من در زمان جنگ هدایت پرسپولیس را برعهده گرفتم. ممکن بود اصلا اتفاقات خوبی نیفتد و بازی‌ها کلا برگزار نشود. من تا هفته دوم پول نگرفتم؛ پس آدم پولی نیستم. حدادی به من زنگ زد و پیام داد، اما من جواب او را ندادم. به من هیئت مدیره پرسپولیس زنگ می‌زد و می‌گفت وحید ما به تو سه بازی وقت می‌دهیم؛ نتیجه نگرفتی تو را برکنار می‌کنیم و از قراردادت کم می‌کنیم. در بازی که ما ۲بر هیچ بردیم (ذوب آهن) تازه مصدومان ما برگشته بودند. به من هیچ وقتی اولتیماتوم  داده نشد!چه دلیلی به این کار و اخراج بود؟ مدیران پرسپولیس باید احترام سرمربی شان را نگه می داشتند. من در بازی با ذوب آهن دست  حدادی را کنار زدم اما به زور دست من را گرفت!آقای اینانلو! شما هر شب در یک رسانه می‌گفتید به دنبال سرمربی هستید.  می‌گویند می‌خواستیم وحید با برد تیم را ترک کند! شما از کجا می‌دانستید من ذوب آهن را می‌برم؟ علم غیب داشتید؟ دم این بازیکنان گرم که با این که می‌دانستند من رفتنی هستم، برای من سنگ تمام گذاشتند و ما بازی را بردیم. من نمی‌دانستم دلیل کار حدادی دقیقا چیست؟ چرا من را برد جلوی تماشاگران! محمد انصاری فردای بازی به من گفت که باشگاه می‌خواهد با شما قطع همکاری کند، من باورم نمی‌شد.  آرزوی من قهرمانی پرسپولیس است. اعضای هیئت مدیره به‌قدری این کاره نیستند که شان من را حفظ نکردند و حتی یک متن خوب در رسانه رسمی باشگاه منتشر نکردند.  چطور برای وحید هاشمیان نخواستید مراسم خداحافظی بگیرید ، اما برای اوسمار مراسم باشکوهی برگزار کردید؟ ماندن من منافع خیلی از افراد را ضمانت نمی‌کرد. من نمی‌گذاشتم بازیکنی به من تحمیل شود.

هاشمیان گفت: شانس اول قهرمانی پرسپولیس است. هرتصمیمی که در پرسپولیس گرفتم خوب بود. به هر حال هرتصمیم را باید در لحظه گرفت و من برای هرکاری از دستیاران خودم مشورت می‌گرفتم!هفته‌های اول لیگ برتر کیفیت خوبی نداشت و بازی‌ها کم گل بود. خیبر خوب فوتبال بازی می‌کند و در حمله زهردار است.  چادرملو هم تیم خوبی است.  امیدوارم پرسپولیس با بازیکنان جدیدی که جذب می‌کند قهرمان شود. 

میرزاییان:
نبود خلاقیت و کیفیت بد زمین ها باعث بردهای اقتصادی شده است
فحاشی به آقا کریم؛ خودزنی تبریزی‌ها خارج از عرف تمام جهان
سیدصالحی: کیفیت پرسپولیس بهتر شده است/ استقلال نیاز به تقویت دارد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۶ ۰۴ دی ۱۴۰۴
خوب پول مفتی زدی به جیب
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
Mhd
۱۵:۵۶ ۰۴ دی ۱۴۰۴
برادر من باید قبول کنه که لقمه کنده برداشتی.اواز دوهل از دور خوش است.پرسپولیس از بیرون خوب ولی وقتی که واردش میشی سنگ اندازی ها شروع میشه.
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۲ ۰۴ دی ۱۴۰۴
برادر برنامه خاصی نداشتی و نتیجه نمیگرفتی
زود بود برات اومدن پرسپولیس
این حرفا از تو بعیده
۱
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۶ ۰۴ دی ۱۴۰۴
پیروزی منحل بشه ، تمام فساد های فوتبال از بین میره
۵
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ماشی
۱۰:۲۲ ۰۴ دی ۱۴۰۴
آقای مساویمانه وباخت مانه اومدنت به پرسپولیس لتمه بزرگی زدی و پرسپولیس راله کردی .ومعرفتت رانشان دادی به خاطر7تابازی وصفر نتیجه اینهمه پول به توهم میگن پیشکسلت
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۷ ۰۴ دی ۱۴۰۴
آقای اسمار همون تیم تورو گرفت دست بدون اضافه کردن بازیکن الان چند امتیاز دارد بنظر من باید تو قراردادها گنجانده بشه در صورت امتیاز کم باید غرامت پرداخت کنین کسی که برا رقم قرارداد سرش درد نمیکنه باید غرامت هزینه ی باشگاه رو ازش بگیرین
۱
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۰ ۰۴ دی ۱۴۰۴
اینکه کسی قبول نمی کرد سرمربي پرسپولیس بشه حرف درستی نیست.شما وقت کافی داشتی اما تیم را خوب نبستی و بازی خوبی هم شاهد نبودیم.قبول کن خوب نبودی
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۲ ۰۴ دی ۱۴۰۴
انسانهای با شخصیت مانند وحید هاشمیان ، خیلی سخت است
با یک سیستم پیچیده بی منطق و غیر تخصصی ، کنار بیایند !!!!
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۲۴ ۰۵ دی ۱۴۰۴
شخصیت داشته باشه ولی مربیگری بلدنباشه و نتونه نتیجه بگیره به چه دردمیخوره؟ شخصیت تنها ملاک مربی خوب بودن نیست. منو تو هم شخصیت داریم ولی از فوتبال هیچی حالیمون نیست
شعارها علیه من هدفمند بود/ ماندنم در پرسپولیس منافع افراد را ضمانت نمی کرد