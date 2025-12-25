باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - سرهنگ حسنی فرمانده انتظامی شهرستان طبس گفت: در پی وقوع ۷ فقره سرقت اماکن خصوصی، احشام و محتویات داخل خودرو در سطح شهرستان طبس، بررسی موضوع در دستورکار پلیس قرار گرفت.

او افزود: مأموران انتظامی شهرستان طبس با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات پلیسی، ۸ متهم را در این زمینه شناسایی و تحت تعقیب قرار دادند که پس از هماهنگی با مرجع قضائی در عملیاتی غافلگیرانه متهمان را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

سرهنگ حسنی بیان کرد: متهمان در بازجویی‌های پلیسی پس از مشاهده مستندات و شواهد موجود، به ۱۰ فقره سرقت اعتراف کردند.

همچنین سرهنگ شکوهی راد فرمانده انتظامی شهرستان بیرجند گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت اماکن خصوصی در سطح شهرستان بیرجند، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

او افزود: مأموران کلانتری ۱۳ شهرستان بیرجند با انجام اقدامات فنی و تخصصی پلیسی، یک سارق را در این خصوص شناسایی و تحت تعقیب قرار دادند و پس از هماهنگی با مرجع قضائی متهم را دستگیر کردند.

سرهنگ شکوهی راد اظهار کرد: متهم در ابتدا منکر سرقت شده و در بازجویی‌های فنی صورت گرفته و با رو‌به‌رو شدن با شواهد موجود و ارائه مستندات به ۱۰ فقره سرقت اعتراف کرد و در این خصوص یک مالخر نیز دستگیر شده است.