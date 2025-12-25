پیام شما شهروندان عزیز در مورد مشکلات تاخیر در پرداخت طرح یسنا به حساب مادران، توسط خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان پیگیری شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شما شهروندان عزیز در مورد مشکلات تاخیر در پرداخت طرح یسنا به حساب مادران،، پیام‌هایی برای سرویس شهروندخبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان ارسال کردید، که پس از بررسی برای پیگیری به سرویس اجتماعی ارجاع داده شد.

دغدغه روز/

گلایه مادران از تاخیر در واریز یارانه طرح یسنا

نتیجه پیگیری خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در مورد مشکلات تاخیر در پرداخت طرح یسنا، در لینک زیر مشاهده کنید.

اعتبار مرحله دوم طرح یسنا شارژ شد

اعتبار مرحله دوم از اجرای طرح یسنا به حساب سرپرستان خانوار‌های دهک ۴ و ۵ به مبلغ ۵۰۰ هزار تومان به ازای هر خانوار واریز شد.

