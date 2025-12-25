باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - مسعد بولوس، فرستاده آمریکا برای آفریقا، روز چهارشنبه به العربیه گفت که ایالات متحده با عربستان برای کمک به پایان دادن به جنگ در سودان همکاری می‌کند.

بولوس گفت واشنگتن از طریق گروه موسوم به چهارجانبه میانجی‌گر که شامل مصر و امارات متحده عربی نیز می‌شود، با ریاض هماهنگی می‌کند تا برای صلح در سودان فشار آورد.

وی دیدار هفته گذشته خود در پادشاهی با شاهزاده خالد بن سلمان، وزیر دفاع عربستان، را ثمربخش توصیف کرد و گفت درگیری در سودان از جمله مسائل مورد بحث بوده است. این گفت‌و‌گو‌ها در همان روزی صورت گرفت که محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، با ژنرال عبدالفتاح البرهان، فرمانده ارتش سودان، در ریاض دیدار کرد.

بولوس از هر دو طرف درگیری — ارتش سودان و نیرو‌های پشتیبانی سریع — خواست تا از غیرنظامیان و کارکنان بشردوستانه محافظت کنند. وی خواستار ایجاد کریدور‌های بشردوستانه برای تضمین عبور ایمن غیرنظامیان و دسترسی بدون مانع کمک‌ها شد.

بولوس گفت دو طرف، که از سال ۲۰۲۳ در جنگ هستند، باید از حقوق بشردوستانه بین‌المللی پیروی کنند و در مورد تخلفات پاسخگو باشند، و افزود که هیچ طرف خوبی در این درگیری وجود ندارد.

وی گفت دولت ترامپ جنایات انجام شده توسط هر دو طرف را محکوم می‌کند و تأکید کرد که مسئولان باید پاسخگو باشند. بولوس گفت اگرچه رئیس‌جمهور دونالد ترامپ خواستار صلح است، اما مسئولیت نهایی بر عهده طرف‌های سودانی است که بدون پیش‌شرط به آتش‌بس بشردوستانه توافق کنند و آن را رعایت نمایند.

وی افزود واشنگتن با متحدان همکاری می‌کند تا آتش‌بسی را تسهیل کند، حمایت نظامی و مالی خارجی که خشونت را شعله‌ور می‌کند محدود سازد و فضایی برای گفت‌و‌گو به سوی یک فرآیند سیاسی و بازگشت به حکومت غیرنظامی ایجاد کند.

منبع: العربیه