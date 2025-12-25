اعضای بدن پاسدار «مهدی پورساعی» در تبریز اهدا شد + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان- پاسدار جان بر کف، مهدی پور ساعی، که در سفر خود از تهران به مقصد تبریز بود، روز سهشنبه دوم دی ماه، در حوالی ساعت 4:15 بامداد، دچار عارضه حاد پزشکی (خونریزی داخلی مغزی) گردید.
وی بلافاصله به بیمارستان امام رضا(ع) در تبریز منتقل شده و با وجود تلاشهای تیم پزشکی، متأسفانه به دلیل شدت آسیب، مرگ مغزی اش توسط پزشکان تأیید شد.
در اوج اندوه ناشی از این فقدان، خانوادهی محترمش با درک عظمت بخشش و نجات جان انسانها، با اهدای اعضای بدن این پاسدار موافقت کردند. این تصمیم شجاعانه زمینهساز نجات جان سه بیمار نیازمند پیوند گردید.