اعضای بدن پاسدار «مهدی پورساعی» در تبریز اهدا شد + فیلم

در حرکتی انسان‌دوستانه، خانواده‌ پاسدار «مهدی پورساعی» که حین سفر از تهران به تبریز دچار عارضه ناگهانی خونریزی مغزی گردید، با اهدای دو کلیه و کبد وی موافقت کردند.

 

باشگاه خبرنگاران جوان- پاسدار جان بر کف، مهدی پور ساعی، که در سفر خود از تهران به مقصد تبریز بود، روز سه‌شنبه دوم دی ماه، در حوالی ساعت 4:15 بامداد، دچار عارضه حاد پزشکی (خونریزی داخلی مغزی) گردید.

وی بلافاصله به بیمارستان امام رضا(ع) در تبریز منتقل شده و با وجود تلاش‌های تیم پزشکی، متأسفانه به دلیل شدت آسیب، مرگ مغزی اش توسط پزشکان تأیید شد.

در اوج اندوه ناشی از این فقدان، خانواده‌ی محترمش با درک عظمت بخشش و نجات جان انسان‌ها، با اهدای اعضای بدن این پاسدار موافقت کردند. این تصمیم شجاعانه زمینه‌ساز نجات جان سه بیمار نیازمند پیوند گردید.

 

 

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۳ ۰۴ دی ۱۴۰۴
خدا رحمت بکند ثواب این احسان شامل حالش باشد
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۸ ۰۴ دی ۱۴۰۴
خداوند رحمتشون کنه
۰
۸
پاسخ دادن