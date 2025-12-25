باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

 ۷۷ درصد  از منابع تولید گاز در جنوب کشور و در آب است + فیلم

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در مورد ذخایر گاز ایران توضیحاتی ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- سعید توکلی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با حضور در برنامه صبحانه ایرانی در خصوص ذخایر گاز ایران نکاتی بیان کرد.

 

 

 

مطالب مرتبط
 ۷۷ درصد  از منابع تولید گاز در جنوب کشور و در آب است + فیلم
young journalists club

افتتاح طراحی و ساخت مخزن چهارم ذخیره نفتا در تبریز

 ۷۷ درصد  از منابع تولید گاز در جنوب کشور و در آب است + فیلم
young journalists club

مصرف گاز بخش خانگی چقدر است؟

 ۷۷ درصد  از منابع تولید گاز در جنوب کشور و در آب است + فیلم
young journalists club

سطح ذخایر گاز انگلیس به وضعیت بحرانی رسید

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
والفجر ۸؛ آزمون سخت لشکر ۴۱ ثارالله به فرماندهی حاج قاسم در دفاع مقدس + فیلم
۱۰۰۵

والفجر ۸؛ آزمون سخت لشکر ۴۱ ثارالله به فرماندهی حاج قاسم در دفاع مقدس + فیلم

۰۴ . دی . ۱۴۰۴
بازداشت یک فرد به اتهام جاسوسی برای ایران در اسرائیل + فیلم
۵۵۲

بازداشت یک فرد به اتهام جاسوسی برای ایران در اسرائیل + فیلم

۰۴ . دی . ۱۴۰۴
از تحسین فناوری پهپادی ایران تا تحقیر کپی‌برداری تمام عیار آمریکا + فیلم
۳۶۹

از تحسین فناوری پهپادی ایران تا تحقیر کپی‌برداری تمام عیار آمریکا + فیلم

۰۴ . دی . ۱۴۰۴
جنگ افروزی ترامپ در پوشش صلح + فیلم
۳۶۸

جنگ افروزی ترامپ در پوشش صلح + فیلم

۰۴ . دی . ۱۴۰۴
کریسمس ریشه در شب یلدای ایرانی دارد؟ + فیلم
۳۱۸

کریسمس ریشه در شب یلدای ایرانی دارد؟ + فیلم

۰۴ . دی . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.