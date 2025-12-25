باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - نیروهای رژیم صهیونیستی بار دیگر با نقض آتشبس، حملات گستردهای را علیه مناطق مسکونی در نوار غزه انجام دادهاند.
بر اساس گزارشها، این حملات شامل تخریب ساختمانهای مسکونی در شرق خانیونس، حملات هوایی به شرق دیرالبلح و شرق شهر غزه، بمباران شهر رفح و مناطق اطراف حمد در خانیونس بوده است. همچنین نیروهای اشغالگر مناطق شرقی خانیونس و شرق شهر غزه را زیر آتش گرفتهاند.
این حملات که در ادامه سیاست نظامیگری رژیم صهیونیستی صورت میگیرد، بار دیگر نقض آشکار قوانین بینالمللی و حقوق بشردوستانه را نشان میدهد و منجر به تشدید بحران انسانی در غزه شده است. جامعه جهانی باید در برابر این اقدامات جنایتکارانه مسئولیت خود را انجام داده و رژیم اشغالگر را به پایبندی به تعهدات بینالمللی وادار کند.
منبع: مرکز اطلاع رسانی فلسطین