نیرو‌های رژیم صهیونیستی با نقض آتش‌بس، حملات گسترده‌ای را علیه مناطق مسکونی در نوار غزه انجام داده و ساختمان‌ها در خان‌یونس، دیرالبلح، شهر غزه و رفح را هدف قرار داده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - نیرو‌های رژیم صهیونیستی بار دیگر با نقض آتش‌بس، حملات گسترده‌ای را علیه مناطق مسکونی در نوار غزه انجام داده‌اند.

بر اساس گزارش‌ها، این حملات شامل تخریب ساختمان‌های مسکونی در شرق خان‌یونس، حملات هوایی به شرق دیرالبلح و شرق شهر غزه، بمباران شهر رفح و مناطق اطراف حمد در خان‌یونس بوده است. همچنین نیرو‌های اشغالگر مناطق شرقی خان‌یونس و شرق شهر غزه را زیر آتش گرفته‌اند.

این حملات که در ادامه سیاست نظامی‌گری رژیم صهیونیستی صورت می‌گیرد، بار دیگر نقض آشکار قوانین بین‌المللی و حقوق بشردوستانه را نشان می‌دهد و منجر به تشدید بحران انسانی در غزه شده است. جامعه جهانی باید در برابر این اقدامات جنایتکارانه مسئولیت خود را انجام داده و رژیم اشغالگر را به پایبندی به تعهدات بین‌المللی وادار کند.

منبع: مرکز اطلاع رسانی فلسطین

برچسب ها: رژیم صهیونیستی ، نقض آتش بس ، غزه
خبرهای مرتبط
در جدیدترین حمله به کرانه باختری؛
شهرک‌نشینان اسرائیلی کودکان فلسطینی را با گاز اشک‌آور هدف قرار دادند
اردوغان: اسرائیل به آتش‌بس پایبند نیست
دیدار وزیر امور خارجه ترکیه در آنکارا با هیئت حماس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۸ ۰۴ دی ۱۴۰۴
خدا لعنتشان کند. اینها اگر یک کشور بزرگ داشتند دنیا را نابود می کردند..هفتاد و اندی سال هست که با اشغال یک سرزمین این همه جرم و جنایت انجام می دهند. اگر جمعیت چند ده میلیونی از انها در یک سرزمین بزرگتر زندگی می کردند چه بر سر همسایه های خود می اوردند...
۰
۱
پاسخ دادن
هشدار تند دمشق به نیرو‌های کُرد: گزینه‌ها محدود شده است
پوتین سال ۲۰۲۶ را «سال وحدت» اعلام کرد
رادار‌های ترکیه در سوریه؛ چالش جدید تل‌آویو برای عملیات ضد ایران
روسیه ۴۷۲ پهپاد اوکراینی را سرنگون کرد
ترکیب جنجالی تیم زهران ممدانی با حضور پررنگ فعالان ضداسرائیلی
زلنسکی از مذاکرات «بسیار خوب» با فرستادگان ترامپ خبر داد
فرسودگی و تمرد در ارتش اسرائیل پس از جنگ‌های متعدد
روسیه از بررسی طرح صلح جدید درباره اوکراین خبر داد
سوریه با آغاز سال نوی میلادی، اسکناس‌های قدیمی خود را جایگزین می‌کند
سوریه از هلاکت یک سرکرده داعش در نزدیکی دمشق خبر داد
آخرین اخبار
یک رسوایی امنیتی دفتر نتانیاهو را به لرزه درآورده است
هزینه سنگین هند برای تقویت زیرساخت‌های نظامی در مرز چین
زیر گرفتن عمدی نمازگزار فلسطینی توسط یک اسرائیلی مسلح + فیلم
سوریه از هلاکت یک سرکرده داعش در نزدیکی دمشق خبر داد
تخریب وجهه‌سازی اسرائیل؛ صهیونیست‌ها منفورترین ملت جهان شدند
زلنسکی از مذاکرات «بسیار خوب» با فرستادگان ترامپ خبر داد
انفجار در مسجدی در نیجریه جان ۵ نمازگزار را گرفت
رادار‌های ترکیه در سوریه؛ چالش جدید تل‌آویو برای عملیات ضد ایران
فرسودگی و تمرد در ارتش اسرائیل پس از جنگ‌های متعدد
السودانی: عراق امروز امن، باثبات و متحد است
هشدار تند دمشق به نیرو‌های کُرد: گزینه‌ها محدود شده است
ترکیب جنجالی تیم زهران ممدانی با حضور پررنگ فعالان ضداسرائیلی
هیئت حماس با مقامات عراقی در بغداد دیدار کرد
سوریه با آغاز سال نوی میلادی، اسکناس‌های قدیمی خود را جایگزین می‌کند
مسکو: آمریکا «دزدی دریایی» را در کارائیب زنده کرده است
«غیرمتمدنانه و پر از کینه»؛ واکنش مسکو به پیام کریسمس زلنسکی
هشدار تند قیس خزعلی درباره پروژه سازش با اسرائیل
چنگ و دندان نشان دادن وزیر جنگ اسرائیل به غزه
روسیه از بررسی طرح صلح جدید درباره اوکراین خبر داد
حمله اوکراین به تاسیسات گازی و نفتی روسیه
پوتین سال ۲۰۲۶ را «سال وحدت» اعلام کرد
پاپ لئو در موعظه کریسمس: وضعیت انسانی غزه را فراموش نکنید
روسیه ۴۷۲ پهپاد اوکراینی را سرنگون کرد
حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به شرق لبنان دو کشته برجای گذاشت
چین، آمریکا را به تلاش برای جلوگیری از بهبود روابط چین و هند متهم کرد
سقوط بالگرد در کوه کلیمانجارو تانزانیا ۵ کشته برجا گذاشت
ترکیه ۱۱۵ مظنون به برنامه‌ریزی حملات داعش در کریسمس و سال نو را دستگیر کرد
اسرائیل بیانیه ۱۴ کشور غربی علیه شهرک سازی را «تبعیض علیه یهودیان» خواند
بازداشت یک اسرائیلی دیگر با ادعای جاسوسی برای ایران
عربستان خروج مزدوران جنوب یمن از استان‌های تصرف شده را خواستار شد