سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر، از آماده‌باش کامل تیم‌های امدادی و عملیاتی این جمعیت در پی بارش برف و باران در استان‌های شمالی کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پی شمالی شدن جریانات جوی و وقوع بارش باران و برف در استان‌های ساحلی دریای خزر، شرق اردبیل و خراسان شمالی، تمامی تیم‌های امدادی و عملیاتی جمعیت هلال‌احمر در این مناطق در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند.

بر اساس این گزارش، امروز در مناطق یادشده بارش باران، گاهی وزش باد و در ارتفاعات و مناطق سردسیر بارش برف پیش‌بینی شده و فردا نیز بارش‌ها در غرب سواحل دریای خزر ادامه خواهد داشت.

سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر با تأکید بر آمادگی کامل نیروها، از هموطنان درخواست کرد ضمن رعایت توصیه‌های ایمنی، از سفر‌های غیرضروری به‌ویژه در محور‌های کوهستانی خودداری کرده و در صورت تردد، تجهیزات زمستانی به همراه داشته باشند.

این سازمان همچنین به شهروندان توصیه کرد از توقف و اسکان در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها پرهیز کرده و در صورت بروز هرگونه حادثه، مراتب را در سریع‌ترین زمان از طریق شماره اضطراری ۱۱۲ ندای امدادونجات جمعیت هلال‌احمر اطلاع دهند.

منبع: روابط عمومی سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر

