باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - نرگس، گل دیرینه و محبوب سرزمین فارس، این روزها در خیابان‌های شهر و حتی پشت چراغ‌های قرمز، در دستان کودکان کار و دستفروشان جلوه‌گری می‌کند؛ رایحه دل‌انگیز آن رهگذران را مدهوش کرده و ذهن‌ها را تا نرگس‌زارهای وسیع این دیار می‌برد.

با فرارسیدن زمستان، گل‌های خوش‌نقش نرگس در مزارع شهرستان‌های فارس شکوفا می‌شوند؛ اینجا خبری از خواب زمستانی نیست. گل‌ها قامت افراشته‌اند و دشت‌ها را آراسته‌اند.

کشاورزان با عشق مشغول کارند و نرگس‌زارها مشتاقانه میزبان گردشگرانی هستند که برای دیدن این زیبایی طبیعی راهی فارس می‌شوند. نرگس‌زارهایی که در شهرستان‌های کازرون، ممسنی، فراشبند، لامرد، داراب، جهرم و خفر گسترده‌اند، به میعادگاه دوستداران این گل معطر تبدیل شده‌اند.

کازرون؛ پایتخت نرگس‌زارهای فارس

شهرستان کازرون در غرب استان فارس و در فاصله ۱۲۰ کیلومتری شیراز، به دلیل برخورداری از نرگس‌زارهای طبیعی و چشم‌نواز، یکی از مهم‌ترین مقاصد گردشگری زمستانی استان محسوب می‌شود. این شهر تاریخی و کوهستانی هر ساله در فصل زمستان پذیرای انبوه گردشگرانی است که برای تماشای نرگس‌زارهایش راهی می‌شوند.

در این فصل، از فاصله‌های دور، بوی عطرآگین نرگس به مشام می‌رسد و از پشت‌بام خانه‌ها چشم‌انداز طلایی و یکپارچه مزارع نرگس نمایان است؛ مناظری که در بهمن ۱۴۰۰ به ثبت ملی رسیدند و امروز به‌عنوان میراث طبیعی و فرهنگی فارس شناخته می‌شوند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کازرون گفت: پیش بینی می‌شود در سال زراعی جاری ۱۳۵ میلیون شاخه گل نرگس از مزارع این شهرستان برداشت شود.

فرهمند آقایی با بیان اینکه برداشت گل نرگس از اوخرآذر‌ماه آغاز و تا اواسط بهمن‌ماه ادامه دارد، بیان کرد: شهرستان کازرون با سطحی معادل ۲۶۰ هکتار نرگسزار یکی از قطب‌های اصلی تولید گل نرگس در استان فارس و کشور بوده و همچنین بزرگترین دیمزار نرگس کشور در بخش جره و بالاده این شهرستان واقع شده است.

به گفته او؛ از مهم‌ترین ارقام نرگس تولیدی در شهرستان کازرون شهلای کم پر و پرپر است که به دلیل شرایط آب و هوایی مناسب و روش صحیح کشت و پرورش بسیار مرغوب است.

این مقام مسئول با اشاره به کیفیت مطلوب گل نرگس تولیدی در این شهرستان خاطرنشان کرد: شرایط اقلیمی مناسب، تجربه بالای نرگس کاران ومدیریت صحیح مزارع موجب شده است گل نرگس کازرون از عطر و ماندگاری بالایی برخوردار باشد و از مرغوب‌ترین و معروفترین نر گس‌های تولیدی در کشور است.

آقایی گفت: شاخه‌های نرگس برداشت شده علاوه بر بازار‌های محلی به سایر شهرستان‌ها و دیگر استان‌های کشور حمل و به دلیل کیفیت مرغوب به کشور‌های حاشیه خلیج فارس نیز صادر می‌شوند.

مدیر جهاد کشاورزی کازرون یادآور شد: نرگس جزو گیاهان کم آب بر بوده که با توجه به اینکه دوره رویش آن در فصول پاییز و زمستان طی می‌شود بخشی از نیاز آبی آن از طریق بارش مرتفع می‌شود. نیاز آبی کم، دوره رشد کوتاه، اشتغال زایی مناسب، جذب گردشگر و رونق اقتصادی از مزایای کاشت و توسعه گل نرگس است.