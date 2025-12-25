معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از ورود ۳۵ دستگاه اتوبوس دوکابین به کشور در ادامه برنامه نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی پایتخت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محسن هرمزی گفت: ۳۵ دستگاه اتوبوس دوکابین ۱۸ متری دیزلی یوتانگ در بندر شهید رجایی بندرعباس تخلیه شد که پس از ترخیص در خطوط پرتردد تندرو تهران به کارگیری خواهند شد.

وی با تاکید بر تسریع و تداوم روند نوسازی ناوگان اتوبوسرانی تهران گفت: ورود اتوبوس‌های دوکابین در راستای افزایش ظرفیت جابه‌جایی مسافران و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی در خطوط پرتردد تندرو انجام شده است.

اتوبوس دوکابین

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان اینکه ۳۵ دستگاه اتوبوس دوکابین در بندر شهید رجایی از کشتی تخلیه شده است، اظهار کرد: این اتوبوس‌ها پس از ترخیص و انتقال به تهران در خطوط تندرو فعال خواهند شد. این اتوبوس‌های به روز با امکاناتی مناسب با هدف تسریع تردد تقدیم شهروندان تهرانی خواهد شد. 

وی تأکید کرد: پس از تکمیل فرآیند‌های ترخیص و انتقال به تهران، این اتوبوس‌ها نقش مؤثری در بهبود وضعیت حمل‌ونقل عمومی پایتخت ایفا خواهند کرد.

منبع: شهر

آن اتوبوس‌ها دیگر راننده ندارد شرکت واحد تهران دیگر موجودیتی ندارد خصوصی سازی همه چیز را از بین برد راننده شرکت واحد تهران وحومه جایگاهی ندارد مدیران ناجوانمرد آن بماند
