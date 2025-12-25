باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرکل حفاظت محیطزیست سیستان و بلوچستان، با اعلام این خبر گفت: مشاهده این پرنده در منابع آبی چاهنیمهها، نشانه کاهش تهدیدات زیستمحیطی و ارتقای امنیت زیستگاهی است.
الهام آبتین افزود: حضور لکلک سیاه با حساسیت بالای این گونه نسبت به تغییرات محیطی، میتواند معیار مناسبی برای سنجش سلامت اکوسیستم منطقه باشد.
وی با تاکید براینکه حفاظت از زیستگاهها، جلوگیری از شکار غیرمجاز، کاهش آلودگی و مدیریت صحیح منابع آب، نقش کلیدی در تداوم حضور گونههای مهاجر دارد گفت: این بازگشت، نویدبخش روند مثبت حفاظت از محیطزیست و تلاش برای پایداری زیست بومهای طبیعی در استان است.