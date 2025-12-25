شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از آسفالت فرسوده در بلوار اصلی شهر ارسنجان ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - آسفالت‌های فرسوده اکنون به عنوان یکی معضلات اهالی این شهرستان محسوب می‌شود. دست انداز‌هایی که نه‌تنها جان شهروندان را تهدید می‌کنند، بلکه خرج‌های پنهانی را به سبد خانوار تحمیل می‌کنند و مشکلاتی را برای آنها به وجود می‌آورد.

اما به گفته شهروندخبرنگارما دست انداز‌های بلوار ورودی شهر ارسنجان استان فارس بسیار نامناسب است و تردد برای اهالی این شهرستان دشوار است.

وی با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.



متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام وعرض ادب دست انداز‌های بلوار ورودی شهر ارسنجان استان فارس بسیار نامناسب است و تردد برای ما دشوار شده است. متاسفانه هیچ نهاد یا ارگانی احساس مسئولیت در مورد رفع این معضل نمی‌کنند. خدایا خودت کمک کن تا هیچ موتورسواری در خیابان‌های شهر دچار هیچ حادثه‌ای نشود.

منبع: شهروندخبرنگار - فارس

