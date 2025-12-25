شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از آسفالت فرسوده در بلوار اصلی شهر ارسنجان ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - آسفالت‌های فرسوده اکنون به عنوان یکی معضلات اهالی این شهرستان محسوب می‌شود. دست انداز‌هایی که نه‌تنها جان شهروندان را تهدید می‌کنند، بلکه خرج‌های پنهانی را به سبد خانوار تحمیل می‌کنند و مشکلاتی را برای آنها به وجود می‌آورد.
اما به گفته شهروندخبرنگارما دست انداز‌های بلوار ورودی شهر ارسنجان استان فارس بسیار نامناسب است و تردد برای اهالی این شهرستان دشوار است.
وی با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.
 
متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام وعرض ادب دست انداز‌های بلوار ورودی شهر ارسنجان استان فارس بسیار نامناسب است و تردد برای ما دشوار شده است. متاسفانه هیچ نهاد یا ارگانی احساس مسئولیت در مورد رفع این معضل نمی‌کنند. خدایا خودت کمک کن تا هیچ موتورسواری در خیابان‌های شهر دچار هیچ حادثه‌ای نشود.

منبع: شهروندخبرنگار - فارس

دست اندازهای ارسنجان رانندگان را به دردسر انداخت

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: آسفالت فرسوده ، مشکلات مردم ، معضلات شهری
خبرهای مرتبط
آسفالت فرسوده جاده انابد اهالی را به دردسر انداخت
شهروندخبرنگار قزوین؛
درخواست اهالی روستای استلج آوج برای مرمت و نوسازی آسفالت جاده
شهروندخبرنگار خراسان جنوبی؛
گلایه اهالی روستای ده محمدا آسفالت فرسوده + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
دانش آموزان دبستان پارسا حسینی نیشابور سفیران آب شدند + عکس
فیلمی از هدررفت آب در برخی از معابر فردیس
آب شرب آلوده معضل اهالی پردیس دو اهواز شد + فیلم
کارنامه سبز‌های آموزش و پرورش همچنان در انتظار استخدام
آخرین اخبار
آب شرب آلوده معضل اهالی پردیس دو اهواز شد + فیلم
فیلمی از هدررفت آب در برخی از معابر فردیس
دانش آموزان دبستان پارسا حسینی نیشابور سفیران آب شدند + عکس
کارنامه سبز‌های آموزش و پرورش همچنان در انتظار استخدام
مراسم بزرگداشت چهارم دی‌ماه؛ روز حماسه و ایثار در آران و بیدگل + فیلم
دست اندازهای ارسنجان رانندگان را به دردسر انداخت
گشت و گذاری در یک کاخ تاریخی رامسر از لنز دوربین شهروندخبرنگار
شارژ اعتبار مرحله دوم طرح یسنا به حساب سرپرستان خانوار‌
کمبود امکانات رفاهی در پایانه غدیر تا شهرک رضویه مشهد صدای مسافران را درآورد