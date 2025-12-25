باشگاه خبرنگاران جوان - عملیات کربلای ۴، طرحی بزرگ برای تکمیل محاصره بصره و شکستن کمر دشمن در امتداد اروندرود بود. رزمندگان سلحشور ایرانی، بهویژه غواصان گردان خطشکن حضرت زینب (س) از بخش خشت، با وجود آنکه میدانستند عملیات به دلیل لو رفتن طرح از سوی ستون پنجم دشمن، با موانع غیرقابل تصور و آتش سنگین دشمن روبهرو خواهد شد، داوطلبانه و با قلبی سرشار از ایمان، خود را به آبهای سرد و مینگذاری شده اروندرود زدند. این نبرد، نبرد بقا و اثبات اراده بود، نبردی که در آن، ۹ جوان از یک روستا، درس ایستادگی را به تاریخ آموختند.
این شهدا، که تنها چند هفته پس از شهادت فرمانده شجاعشان، سردار شهید باقر سلیمانی در عملیات والفجر ۸، مسیر او را ادامه دادند، با عزمی راسخ، برای دفاع از تمامیت وطن، رهسپار جبهه شدند. هر یک از این عزیزان، یک روایت از رشادت و ایثار بودند.
شهید دهقان، با روحیهای بسیجی و عشقی آتشین، خود را در خط اول نفوذ قرار داد. او نه برای نام، بلکه برای لبیک به فرمان رهبرش قدم به آبهای تفتیده اروندرود گذاشت. رشادت او در شکستن خطوط موجشکن دشمن و ایجاد سرپل برای یارانش، الگویی از شجاعت بیبدیل در آن شب پر از اضطراب و آتش بود.
در شبی که تاریکی و وحشت بر اروند سایه افکنده بود، شهید آشیان همچون فانوسی راهنما، با قدمهایی استوار بر موانع دشمن، مسیری را گشود که دیگران بتوانند عبور کنند. او با شهادت خود، پرچم هدایت را در آن سوی رودخانه برافراشت تا یادآور شود که ایمان، هر مانع فیزیکی را در هم میشکند.
نامش با استقامت گره خورده بود. شهید دهقانی در مواجهه با آتش سنگین توپخانه و رادارهای دشمن، لحظهای تردید نکرد. او در خط مقدم نبرد، با حفظ خونسردی در مقابل سیل گلوله، به یارانش این پیام را مخابره کرد که فرماندهی و سلحشوری یعنی نترسیدن از مرگ در راه حق.
سید محمد صادق ساجدی با ایمانی کوه پیکر، در میان غواصان خطشکن جای گرفت. او نماد نسل فداکاری بود که برای حفظ ناموس وطن، از جوانی و آیندهی خود گذشتند. شهادت او، قلب خانواده و روستای خشت را به سوگ نشاند، اما میراثش را جاودانه ساخت.
شهید ساجدی، نه تنها یک رزمنده، که نماد پایداری خانوادههایی بود که چندین عضو خود را برای دفاع از میهن تقدیم کردند. در عملیات کربلای ۴، او با تلاشی خستگیناپذیر در برابر کمینها و سیمخاردارها، ایستادگی کرد تا خطوط دشمن را بشکافد.
در میانهی درگیری، هنگامی که حلقه محاصره دشمن تنگتر میشد، شهید سید محمد ساجدی با شجاعتی بینظیر، توانست حلقه آتش دشمن را بشکافد و اطلاعات حیاتی از آرایش دفاعی دشمن را به عقب برساند؛ تلاشی که اگرچه به بهای جانش تمام شد، اما در عملیاتهای بعدی نقشآفرین بود.
چنگیز نوذری، یادآور دلاوریهای مردان بزرگ آن دیار بود. او در قلب آبهای خروشان، با چنگ و دندان به مصاف خطوط دفاعی عراق رفت. رشادت او در عبور از دریاچههای مصنوعی و موانع مهندسی شده، نشان از عمق تعهد این جوانان به آرمانهای انقلاب داشت.
شهید سلیمانی، در ادامه راه فرمانده شهیدش، با عزم راسخ، در عملیاتی شرکت کرد که فرماندهی آن بر عهده یاران همدیاریاش بود. او با ایستادگی تا آخرین لحظه، نشان داد که مکتب سلیمانی، مکتب شهادت و تداوم راه است.
آخرین شهید از قافله ۹ تنهی خشت، شهید محمود سلیمانی بود که با شهادتش، پروندهای زرین از فداکاری در عملیات کربلای ۴ را بست. روستای کوچک خشت، در آن روز، نه تنها ۹ جوان، بلکه ۹ مردِ تمامعیار را به دست مادر تاریخ سپرد.
عملیات کربلای ۴ شاید از نظر نظامی آنگونه که فرماندهان تدبیر کرده بودند به ثمر ننشست، اما از منظر ایثار و انسانیت، حماسهای بیبدیل آفرید. ۹ شهید والامقام بخش خشت، با خون خود، به دشمنان فهماندند که این ملت با دست خالی، اما با قلبی مملو از ایمان، تا پای جان از خاک خود دفاع خواهد کرد. امروز، در سالروز این حماسه، ۱۴۵ شهید تقدیم شده از این دیار کوچک، گواه این مدعا هستند که خشت، ریشه در ارادهای دارد که هرگز تَرَک برنمیدارد. یادشان گرامی باد و راهشان مستدام.
