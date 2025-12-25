باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - بارش شدید برف در گله بادوش الیگودرز باعث انسداد مسیر‌ها و سخت شدن تردد خودرو‌ها شده و شرایط جوی در این منطقه همچنان بحرانی گزارش می‌شود.

نیرو‌های راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای به صورت مداوم و شبانه‌روزی در حال برف‌روبی مسیر‌ها بوده تا راه‌ها باز و عبور و مرور خودرو‌ها امکان‌پذیر شود. همچنین از رانندگان خواسته شده با احتیاط کامل تردد کنند و در صورت امکان از سفر‌های غیرضروری در این منطقه خودداری کنند.

با توجه به پیش‌بینی ادامه بارش برف و کاهش دید در گردنه‌ها، تمهیدات لازم برای تأمین ایمنی مسافران و جلوگیری از وقوع حوادث جاده‌ای در دستور کار قرار دارد.