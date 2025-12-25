مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری از تحقق ۹۰ درصدی برنامه کشت گندم در این شهرستان با وجود پاییز کم‌بارش خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - سید اسماعیل علوی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری از کشت گندم توسط ۵ هزار و ۷۲۱ کشاورز ساروی در سطح ۱۰ هزار و ۶۲۱ هکتار از اراضی زراعی شهرستان خبر داد و با اشاره به شرایط اقلیمی سال زراعی جاری، گفت: با وجود کم‌بارشی پاییز امسال و محدودیت‌های ناشی از آن، کشاورزان شهرستان ساری با همراهی و برنامه‌ریزی‌های فنی مجموعه جهاد کشاورزی توانستند بخش قابل توجهی از برنامه کشت گندم را محقق کنند.

او افزود: سهمیه ابلاغی کشت گندم برای سال جاری ۱۱ هزار و ۸۰۰ هکتار تعیین شده که تاکنون با پشتکار بهره‌برداران و اقدامات ترویجی، حمایتی و نظارتی این مدیریت، حدود ۹۰ درصد از سطح ابلاغی محقق شده است.

علوی با تأکید بر نقش مکانیزاسیون در مدیریت شرایط کم‌بارشی، گفت: از مجموع سطح زیر کشت گندم، ۴ هزار و ۵۲۴ هکتار با دستگاه‌های خطی‌کار و ۶ هزار و ۹۷ هکتار با دستگاه‌های سانتریفیوژ کشت شده است.

او گفت: بر اساس آخرین بازدید‌های میدانی، بیش از ۳ هزار هکتار از مزارع گندم شهرستان تاکنون سبز شده و وضعیت رویشی مزارع در شرایط فعلی قابل قبول ارزیابی می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری در پایان افزود: با توجه به پیش‌بینی‌های هواشناسی و حساسیت مراحل اولیه رشد گندم، توصیه‌های فنی لازم به کشاورزان ارائه شده و روند پایش مزارع تا تثبیت کامل سبزشدگی ادامه دارد.

