دادستان جدید شهرستان سقز معرفی شد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ با حضور دادستان مرکز استان، امام جمعه سقز، رئیس دادگستری، فرماندار ویژه این شهرستان و جمعی از مسئولین نظامی و انتظامی و ادارات، آیین تکریم ومعارفه دادستان سقز در سالن اجتماعات اداره ارشاد این شهرستان برگزار شد.

محمد جباری دادستان مرکز استان در این مراسم، خدمتگزاری بی منت را بالاترین افتخار مسئولین ذکر کرد و بیان داشت:شهرستان سقز با تمدن، قدمت کهن و دیرینه و با مردم فاضل و اندیشمند، شابسته خدمتگزاری بالایی است و مسئولین این شهرستان باید با ارتباط مستمر و تنگاتنگ با مردم در صدد حل مشکلات و مسایل آنها باشند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان تصریح کرد:امنیت و اقتصاد پویا در یک جامعه مبتنی بر استفاده از ظرفیت‌های مردمی است که در این میان سازمان‌های مردم نهاد نقش بسیار معناداری ایفا می‌کنند.

جباری افزود:بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی که در آن وظایف قوه قضاییه تشریح شده، حداقل ۷۰ درصد از این وظایف بر عهده دادستان محول شده که این موضوع، اهمیت و حساسیت جایگاه دادستان را به خوبی نشان می‌دهد.

وی ضمن انتقاد از وضعیت صنعت دامپروری استان کردستان، بر ضرورت برخورد جدی با دلالان و واسطه‌ها در بازار تاکید کرد وافزود:کمیته نظارت بر مایحتاج عمومی موظف است تا با کنترل مستمر بازار هم بصورت مستقیم و هم در ارتباط با مردم بر کنترل قیمت‌ها نظارت کند.

وی تاکید کرد:به منظور مطالبه گری و مسئولیت خواهی از تمامی ارگان‌های ذیربط در موضوع کنترل و نظارت بر بازار و همچنین ایجاد هم افزایی و هم سویی، افزایش کمی و کیفی کمیته‌های فرعی با محوریت دادستان نظیر کمیته نظارت بر مایحتاج عمومی، مالیات و تعهدات ارزی و کمیته مقابله با اخلالگران و مفسدین در عرصه اقتصاد و همچنین امنیت با مدیریت و نظارت دادستان ضروری است.

وی افزود: خاصه آنکه با توجه به شیطنت و فتنه گری مستکبرین عالم در همه عرصه‌ها از جمله اقتصادی، انجام وظایف و تکالیف قانونی دادستان در حد مورد انتظار و رضامندی مردم مورد تاکید مقام معظم رهبری و ریاست محترم قوه قضاییه است که مستلزم مردم محوری و مردم پایه بودن تمامی اقدامات و استفاده از ظرفیت مردم و مردم پایه بودن و ایضا تلاش بی وقفه و شبانه روزی و مخلصانه در این عرصه‌ها خواهد بود و نقش دادستان در این پویش، هم افزایی و مطالبه گری نقش رکین و کم بدیلی است.

در پایان این مراسم ضمن تقدیر از زحمات علیرضا رضاپور، مسعود حاجی زاده به عنوان دادستان جدید شهرستان سقز معرفی شد.

منبع؛ روابط عمومی دادگستری استان