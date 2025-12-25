باشگاه خبرنگاران جوان - سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، امروز پنجشنبه ۴ دیماه ۱۴۰۴ در آیین نکوداشت مقام علمی و شخصیتی استاد دکتر علی قائمیامیری، با اشاره به پیوند عاطفی و تاریخی خود با او، گفت: امروز ترجیح دادم بهجای بحثهای رسمی و علمی، وارد یک گفتوگوی درونخانوادگی و عاطفی شوم؛ چراکه نسبت من با این شخصیت، نسبتی فراتر از مناسبات اداری است.
او با بازخوانی خاطراتی از دوران تحصیل در بابل و اشاره به نامههای استاد قائمیامیری از دوران تحصیل در دانشگاه سوربن پاریس، افزود: این خاطرات، بازتابی از پیوند عمیق علم، ایمان، اخلاق و زیست روزمره است. نکتهای که پس از نزدیک به نیم قرن هنوز در ذهن من زنده مانده و حامل یک پیام تمدنی است.
صالحیامیری با طرح یک پرسش بنیادین، گفت: چرا رهبران فکری انقلاب پیش از انقلاب به آموزش و پرورش ورود کردند؟ کمتر به این پرسش اساسی پاسخ داده شده است. پاسخ روشن است؛ تعلیم و تربیت، نقطه عزیمت همه تحولات اجتماعی و فرهنگی است.
وزیر میراثفرهنگی با اشاره به تجربههای تاریخی و خاطرات ثبتشده از پیش از انقلاب، گفت: اگر امروز با چالشهایی مواجهیم، ریشه آن در فاصله گرفتن از تربیت انسان توسعهیافته است.
او با بیان اینکه توسعه نفتمحور، مسیر نادرست توسعه ایران بوده است، افزود: توسعه را از مسیر نفت آغاز کردهایم و همچنان نفت بلای توسعه کشور است. ریل توسعه ایران باید از مدرسه، دانشگاه، حوزه، نخبگان و خانواده عبور کند.
صالحیامیری با اشاره به آسیبهای اجتماعی، گفت: این چالشها ناشی از فاصله گرفتن از زیست فرهنگی و نظام تعلیم و تربیت است. زیست فرهنگی یعنی جامعهای که در آن همدلی، همدردی و کرامت انسانی جریان داشته باشد.
وزیر میراثفرهنگی با اشاره به رویکرد کلان دولت، افزود: دولت از آغاز بر سه محور اساسی تاکید دارد؛ انسجام و وفاق ملی، امیدآفرینی اجتماعی و کارآمدی اجرایی. ناامیدی، بزرگترین تهدید سرمایه اجتماعی و امید، موتور محرکه توسعه است.
او ادامه داد: دولت هیچ شأنی برای خود جز خدمت به مردم قائل نیست. ما از گرانی، تورم و فشارهای اقتصادی آگاهیم و خود را موظف به پاسخگویی و اقدام میدانیم.
صالحیامیری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سیاستهای کلان کشور گفت: راهبرد جمهوری اسلامی ایران همزمان مبتنی بر مقاومت در برابر زیادهخواهی دشمن و دیپلماسی برای تأمین منافع ملی است. این مسیر هزینه دارد و وظیفه دولت، کاهش فشار بر مردم است.
او در پایان با تجلیل از استاد دکتر علی قائمیامیری افزود: تجلیل امروز، تجلیل از یک پدیده علمی و فرهنگی است. این برنامه گامی کوچک برای قدردانی از شخصیتی است که بیش از پنج دهه به این سرزمین خدمت کرده و نامش در حافظه فرهنگی ملت ایران ماندگار است.
منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران