باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - مرحله نهایی رقابت‌های لیگ برتر فوتبال امید‌های استان مازندران با شرکت ۴ تیم میران ساری، شهرداری نوشهر، طوس ساری و تکنیک نور به صورت رفت و برگشت برگزار شد که تیم شهرداری نوشهر به عنوان نخست دست یافت.

شاگردان عبدالله شاه حسینی در تیم شهرداری نوشهر با ۶ برد و کسب هر ۱۸ امتیاز ممکن، با اقتدار و شایستگی کامل بر سکوی قهرمانی ایستتدند.

تیم تکنیک نور با کسب ۹ امتیاز در جایگاه دوم لیگ برتر فوتبال امید‌های مازندران ایستاد.

مرحله مقدماتی این رقابت‌ها با حضور ۱۱ تیم در قالب ۲ گروه شرق و غرب آغاز شد و پس از برگزاری مرحله نخست، ۴ تیم برتر به مرحله دوم صعود کردند.

در مجموع این دوره از مسابقات، ۷۱ دیدار برگزار شد که حاصل آن ۲۲۱ گل زده بود.

تیم شهرداری نوشهر با به ثمر رساندن ۶۳ گل زده و دریافت تنها ۸ گل، عنوان بهترین خط حمله و بهترین خط دفاع لیگ را نیز به نام خود ثبت کرد.

علی‌اکبر فهیمی نیز با به ثمر رساندن ۱۴ گل عنوان آقای گل مسابقات را کسب کرد.

تیم شهید رضوی سرخرود با ثبت ۱۹ امتیاز منفی به عنوان تیم اخلاق این رقابت‌ها معرفی شد.

مراسم جشن قهرمانی و اختتامیه لیگ برتر امید‌های مازندران با حضور رحیم درزی خلردی رئیس هیات فوتبال مازندران، جعفر قمی شهردار نوشهر، اسفندیار محسنی رئیس هیات فوتبال شهرستان نوشهر، هابیل جلابی رئیس هیات فوتبال شهرستان نور، علی‌اصغر کیانی مسئول کمیته مسابقات هیات فوتبال استان و جمعی دیگر از مسئولان و اهالی فوتبال در ورزشگاه شهدای نوشهر برگزار شد.