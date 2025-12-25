باشگاه خبرنگاران جوان - مدتی است که موضوع کمبود نیروی انسانی در آموزش و پرورش مطرح شده است. در این میان برخی افراد موسوم به کارنامه سبز‌ها هم درخواست دارند که وارد آموزش و پرورش شوند. اما هنوز در وضعیت بلاتکلیفی استخدامی قرار دارند.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد

متن پیام شهروندخبرنگار

در شرایطی که آموزش‌وپرورش کشور با کمبود نیروی انسانی مواجه است، بلاتصدی ماندن حدود ۵۰۰۰ ظرفیت آموزشی در سال ۱۴۰۴، به یکی از چالش‌های جدی نظام آموزشی تبدیل شده است. این در حالی است که شمار قابل توجهی از داوطلبان «کارنامه سبز» که حدنصاب‌های علمی و مراحل ارزیابی را پشت سر گذاشته‌اند، همچنان در بلاتکلیفی به سر می‌برند. داوطلبان کارنامه سبز، نیرو‌های فاقد صلاحیت نیستند؛ بلکه مطابق رویه سال‌های گذشته، انتظار جذب از طریق تکمیل ظرفیت را داشته‌اند. حذف این سازوکار بدون اعلام قبلی و بدون ارائه توضیح شفاف، مصداق بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری اداری و نادیده گرفتن توقع مشروع داوطلبان است. این بلاتکلیفی در شرایطی رخ می‌دهد که داوطلبان با تحمل فشار‌های اقتصادی و اجتماعی، از جمله مطالعه در فضای پرتنش و شبه‌جنگی و پرداخت هزینه‌های سنگین مالی، برای ورود به نظام آموزشی کشور آماده شده‌اند.

ادامه این روند، علاوه بر تضییع حقوق داوطلبان، به تضعیف اعتماد عمومی و تشدید کمبود معلم منجر خواهد شد.

