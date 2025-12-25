باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سیاوش بدری در نشست خبری با اشاره به آغاز سال آبی جدید گفت: در پاییز امسال دو سامانه بارشی فعال در استان موجب بارش‌های قابل توجه شدند؛ سامانه نخست ۲۵ میلی‌متر و سامانه دوم طی چهار تا پنج روز حدود ۹۴ میلی‌متر بارش به همراه داشت. بیشترین میزان بارش‌ها در شهرستان لامرد با ثبت ۲۴۴ میلی‌متر گزارش شد.

او افزود: تلفیق سامانه‌های سودانی و مدیترانه‌ای موجب شد بارش‌های پاییز امسال نسبت به میانگین ۵۷ ساله، ۵۷ درصد افزایش یابد. بدری همچنین به اختلاف جزئی سه تا چهار میلی‌متری آمار با سازمان هواشناسی اشاره کرد و علت آن را تفاوت محل استقرار ایستگاه‌ها دانست.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای فارس اعلام کرد: حجم کل ذخیره پشت سد‌های استان حدود ۹۵۰ میلیون مترمکعب است که معادل ۲۹/۴ درصد ظرفیت سد‌ها محسوب می‌شود. به تفکیک، سد سلمان فارسی ۵۸ میلیون مترمکعب، سد درودزن ۴۵/۶ میلیون مترمکعب و سد تنگاب ۱۰ میلیون مترمکعب ذخیره دارند.

او افزود: تنها ۳۰ درصد بارندگی‌ها تجدیدپذیر بوده و بخش عمده آن به دلیل تبخیر و تعرق از دست رفته است. در حوزه تالاب‌ها نیز تالاب بختگان ۲۰ درصد، تالاب مهارلو ۴۰ درصد و تالاب پریشان ۶۰ درصد سطح خود را آبگیری کرده‌اند.

بدری با اشاره به برداشت سالانه ۶/۷ میلیارد مترمکعب از منابع آب زیرزمینی استان گفت: سهم بخش کشاورزی ۹۰ درصد، بخش شرب ۸ درصد و بخش صنعت و خدمات ۲ درصد است.

او افزود: ۹۰ درصد منابع تجدیدپذیر استان هم‌اکنون مصرف می‌شود، در حالی که شاخص‌های بین‌المللی حداکثر ۴۰ درصد را توصیه می‌کنند. متوسط افت تراز آبخوان‌ها در استان ۳۰ سانتی‌متر در سال است و طی دو دهه گذشته شوری آب‌ها افزایش یافته است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای فارس تأکید کرد: نصب کنتور‌های هوشمند و اجرای الگوی کشت مبتنی بر منابع آب قابل برنامه‌ریزی از اقدامات اصلی مدیریت منابع زیرزمینی است.

او از اجرای ۲۴ طرح و ۴۵ پروژه شامل سدسازی، خطوط انتقال و شبکه‌های آبیاری خبر داد و گفت: خط دوم آبرسانی به شیراز از سد درودزن به بهره‌برداری رسیده و طرح‌های آبرسانی به شهر‌های جنوبی استان نیز در حال اجراست. استفاده از آب دریا برای تأمین آب شرب شهر‌های جنوبی نیز در دستور کار قرار دارد.

بدری به تدوین طرح جامع آب استان اشاره کرد که برای نخستین بار در کشور در حال انجام است و نقشه راه مدیریت منابع آب فارس را ترسیم می‌کند.

او همچنین از برگزاری رویداد ارتقای بهره‌وری آب و مدرسه زمستانه ویژه دانشجویان و نخبگان خبر داد و گفت: محور‌های این برنامه‌ها شامل فناوری‌های نوین در بهره‌وری منابع آب، مدیریت هدررفت شبکه‌ها، فرهنگ‌سازی عمومی، استفاده از آب‌های غیرمتعارف و همبستگی آب، انرژی، غذا و محیط زیست است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای فارس تأکید کرد: بارش‌های اخیر جایگزین کسری منابع آبی نشده و همه شهروندان باید مصرف بهینه آب را رعایت کنند.

او افزود: افزایش سهم استفاده از آب‌های سطحی به ۵۰ درصد در افق ۱۴۲۵ در دستور کار قرار دارد تا منابع استراتژیک زیرزمینی برای آینده حفظ شوند.

بدری در پایان با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان شرکت و همکاری استانداری و سایر نهاد‌ها گفت: با اجرای پروژه‌ها، فرهنگ‌سازی و مدیریت منابع، استان فارس قادر خواهد بود تنش‌های آبی را کنترل کرده و از وقوع بحران جدی جلوگیری کند.