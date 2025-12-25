کنفدراسیون تیراندازی آسیا در پایان سال ۲۰۲۵ رنکینگ تیراندازان را اعلام کرد که امیر جوهری خو و هانیه رستمیان در تپانچه به ترتیب در رده‌های چهارم و ششم قرار دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان - کنفدراسیون تیراندازی آسیا در پایان سال ۲۰۲۵ رنکینگ تیراندازان این قاره را اعلام کرد.

بر این اساس امیر جوهری خو و هانیه رستمیان در تپانچه بادی ۱۰ متر به ترتیب در رده چهارم و ششم آسیا قرار گرفتند، امیر محمد نکونام در تفنگ ۱۰ متر در جایگاه هشتم ایستاد و محمد بیرانوند در تراپ دهم شد. مرضیه پرورش نیا نیز در تراپ زنان در رده نهم قرار دارد. 

همچنین برای اولین بار ایران در اسکیت بانوان در رنکینگ آسیا نماینده دارد. سعیده فتحی نخستین زن اسکیت است که وارد رنکینگ آسیا شد.

رنکینگ تیراندازان ایران در آسیا به شرح زیر است:

تفنگ ۱۰ متر مردان:

۸- امیر محمد نکونام

۲۴- هادی غرباقی

۲۵-حسین باقری 

۲۶- پوریا نوروزیان 

تفنگ ۱۰ متر زنان:

۲۵- نجمه خدمتی

۴۰- فاطمه امینی

تفنگ ۵۰ متر سه وضعیت مردان: 

۲۱- امیر محمد نکونام

۳۲- پوریا نوروزیان 

تفنگ ۵۰ متر سه وضعیت زنان:

۱۸- نجمه خدمتی

۲۰- فاطمه امینی

تپانچه ۱۰ متر مردان:

۴- امیر جوهری‌خو

۱۴- وحید گل‌خندان

۳۵- اشکان مومنی

۴۳- جواد فروغی 

تپانچه ۱۰ متر زنان:

۶- هانیه رستمیان 

۳۸- سامیه یاسی

۴۲- گلنوش سبقت الهی 

تپانچه ۲۵ متر زنان:

۲۴- گلنوش سبقت الهی

۲۵-هانیه رستمیان

تراپ مردان: 

۱۰- محمد بیرانوند

۲۸- اسماعیل باقری

۳۶- امیر حسین آقازاده

تراپ زنان: 

۹- مرضیه پرورش‌نیا 

اسکیت مردان:

۳۱- امیرمحمد دادگر

۴۳- علی دوستی

اسکیت زنان: 

۳۴- سعیده فتحی

