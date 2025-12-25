پاپ لئو در نخستین موعظه کریسمس، خواستار امدادرسانی فوری به ساکنان آواره غزه شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - پاپ لئو چهاردهم، رهبر کاتولیکهای جهان، در سخنرانی کریسمس خود با ابراز نگرانی عمیق از وضعیت انسانی در نوار غزه، خواستار پایان دادن به رنج مردم این منطقه به ویژه آوارگانی شد که در چادرها و در شرایط سخت جوی زندگی میکنند.
وی با اشاره به سرمای شدید، بارندگی و بادهای زمستانی، وضعیت خانوادههایی را که هفتهها در چادرهای بیپناه زندگی میکنند، خطرناک خواند و گفت: «چگونه میتوان به چادرهای غزه نیندیشید؛ چادرهایی که هفتهها در برابر باران، باد و سرما بیدفاع ماندهاند؟»
پاپ تأکید کرد که تداوم این شرایط، بحران انسانی در غزه را تشدید کرده و جامعه جهانی باید برای امدادرسانی فوری، فراهمسازی سرپناه و کاهش درد و رنج غیرنظامیان اقدام کند. ایشان همچنین جنایات علیه ملت فلسطین را محکوم کرد و خواستار توجه عملی و انسانی به وضعیت آنان شد.
منبع: العربیه