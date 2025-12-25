قیمت خودرو در بازار آزاد امروز پنج‌شنبه ۴ دی ماه بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روز‌های گذشته در سایت‌های خرید و فروش خودرو به شرح زیر است.

باشگاه خبرنگاران جوان - قیمت خودرو در بازار آزاد امروز پنج‌شنبه ۴ دی ماه بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روز‌های گذشته در سایت‌های خرید و فروش خودرو به شرح زیر است: 

قیمت روز خودروهای داخلی در بازار آزاد

  • خودرو 
 قیمت به تومان
پژو پارس XU7P 1403 ۱،۲۸۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو ۲۰۷ TU3 مدل ۱۴۰۳ - بازار 

۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۲ - بازار  ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۳ - بازار    ۱،۴۵۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو ۲۰۷ دنده‌ای TU5- ۱۴۰۳-  ایران‌خودرو - بازار  ۱،۱۹۰،۰۰۰،۰۰۰
تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۳ - بازار  ۱،۵۴۰،۰۰۰،۰۰۰
تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۲ - بازار  ۹۶۰,۰۰۰،۰۰۰
رانا پلاس ۱۴۰۳ - ایران‌خودرو - بازار  ۱۰۸۰،۰۰۰،۰۰۰
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال  مدل ۱۴۰۳ - بازار ۱،۵۳۰،۰۰۰،۰۰۰
دنا پلاس EF7  اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۴ - ایران‌خودرو - بازار  ۱،۶۳۰،۰۰۰،۰۰۰
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو ساده مدل ۱۴۰۳ - بازار ۱،۳۷۰،۰۰۰،۰۰۰
ام وی ام  X22PRO دنده‌ای ۱۴۰۳  - بازار  ۱،۴۴۰،۰۰۰،۰۰۰
اطلس G دنده‌ای ۱۴۰۳ - بازار  ۸۹۵،۰۰۰،۰۰۰
پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۳ - سایپا - بازار  ۵۴۰،۰۰۰،۰۰۰
ساینا S دنده‌ای بنزینی مدل ۱۴۰۳ - سایپا - بازار  ۷۳۰،۰۰۰،۰۰۰
سمند سورن پلاس EF7 بنزینی ۱۴۰۳ - بازار  ۱،۲۳۰،۰۰۰،۰۰۰
آریسان ۲  مدل ۱۴۰۳ - بازار  ۷۸۵،۰۰۰،۰۰۰
چانگان CS35 پلاس تیپ ۳ -۲۰۲۴ - بازار  ۳،۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰
شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۳ - بازار  ۱،۳۸۰،۰۰۰،۰۰۰
کوییک دنده‌ای S مدل ۱۴۰۴ - بازار  ۷۹۰،۰۰۰،۰۰۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۶ ۰۴ دی ۱۴۰۴
نخرید مثل لبنیات تحریم کنید ارزان میشود مشکل اصلی کشور ما مردم ناخرد و ناآگاه و ساده دل هستن این دنیا ...
۰
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
واقع بین
۱۹:۱۳ ۰۴ دی ۱۴۰۴
این قیمت‌ها با اینکه خیلی زیاده ولی دقیق نیست از این هم بالاتره متاسفانه
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۶ ۰۴ دی ۱۴۰۴
محل کاسبی برای دولتمردان
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۳ ۰۴ دی ۱۴۰۴
سرافرازم هستین با این اعلام روزانه قیمتا؟
امروز میخوابیم فردا باید دوباره قیمت همه چی رو از شیر مرغ تا جون ادمیزاد چک کنیم.
۰
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۵ ۰۴ دی ۱۴۰۴
این مدت قیمت ماشین از دلار جلوتر زده دلار۸۳تومان ماشین مثلا کوئیک ۵۳۰میلیون بود الان مدل جی ایکس بالای۸۰۰ ت است پشت شان به کجا گرم است ؟ قطعه سازان بی کیفیت و مغازه داران چشم زن به بعضی مکانیک حرام خوار و رانت خوار...
۰
۱۸
پاسخ دادن
