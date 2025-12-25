شهروندخبرنگار ما تصاویری از برگزاری دوازدهمین جشن آب در شهرستان نیشابور استان خراسان رضوی برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دوازدهمین جشن آب با عنوان هفدهمین جشنواره فراگیری نخستین واژه آب با برگزاری بازی جذاب و مفرح "آب پله" با هدف آشنایی بیشتر دانش آموزان با راهکار‌های صحیح صرفه جویی در مصرف آب همراه با اجرای شعر خوانی، طرح سوال و بازی تیمی در مقطع ابتدایی پسرانه با حضور ۵۰۰ دانش آموز و معلم برگزار شد. در پایان بازی به دانش آموزان بسته‌های فرهنگی، آموزشی با موضوع نخستین" واژه آب" در دبستان پارسا حسینی شهرستان نیشابور استان خراسان رضوی اهدا شد.

گفتنی است این مراسم به همت شرکت آبفا با هدف ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب برگزار شد.

شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع:مریم دانشگر - خراسان رضوی

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.