شهروندخبرنگار ما تصاویری از برگزاری دوازدهمین جشن آب در شهرستان نیشابور استان خراسان رضوی برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دوازدهمین جشن آب با عنوان هفدهمین جشنواره فراگیری نخستین واژه آب با برگزاری بازی جذاب و مفرح "آب پله" با هدف آشنایی بیشتر دانش آموزان با راهکار‌های صحیح صرفه جویی در مصرف آب همراه با اجرای شعر خوانی، طرح سوال و بازی تیمی در مقطع ابتدایی پسرانه با حضور ۵۰۰ دانش آموز و معلم برگزار شد. در پایان بازی به دانش آموزان بسته‌های فرهنگی، آموزشی با موضوع نخستین" واژه آب" در دبستان پارسا حسینی شهرستان نیشابور استان خراسان رضوی اهدا شد.
گفتنی است این مراسم به همت شرکت آبفا با هدف ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب برگزار شد.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع:مریم دانشگر - خراسان رضوی

دانش آموزان دبستان پارسا حسینی نیشابور سفیران آب شدند

دانش آموزان دبستان پارسا حسینی نیشابور

دانش آموزان دبستان پارسا حسینی نیشابور سفیران آب شدند

دانش آموزان دبستان پارسا حسینی نیشابور

دانش آموزان دبستان پارسا حسینی

دانش آموزان دبستان پارسا حسینی

دانش آموزان دبستان پارسا حسینی نیشابور سفیران آب شدند + عکس

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: جشنواره آب ، مصرف بهینه آب ، سوژه خبری ، دانش آموزان
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار بوشهر؛
قطعی طولانی مدت آب صدای اهالی بندر دیر را درآورد
شهروندخبرنگار خراسان رضوی؛
ترویج فرهنگ "آب را دریابیم" در دبستان آزادی نیشابور + عکس
شهروندخبرنگار لرستان؛
افزایش نرخ آب بها دغدغه مشترکان خرم آبادی شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
دانش آموزان دبستان پارسا حسینی نیشابور سفیران آب شدند + عکس
فیلمی از هدررفت آب در برخی از معابر فردیس
آب شرب آلوده معضل اهالی پردیس دو اهواز شد + فیلم
کارنامه سبز‌های آموزش و پرورش همچنان در انتظار استخدام
آخرین اخبار
آب شرب آلوده معضل اهالی پردیس دو اهواز شد + فیلم
فیلمی از هدررفت آب در برخی از معابر فردیس
دانش آموزان دبستان پارسا حسینی نیشابور سفیران آب شدند + عکس
کارنامه سبز‌های آموزش و پرورش همچنان در انتظار استخدام
مراسم بزرگداشت چهارم دی‌ماه؛ روز حماسه و ایثار در آران و بیدگل + فیلم
دست اندازهای ارسنجان رانندگان را به دردسر انداخت
گشت و گذاری در یک کاخ تاریخی رامسر از لنز دوربین شهروندخبرنگار
شارژ اعتبار مرحله دوم طرح یسنا به حساب سرپرستان خانوار‌
کمبود امکانات رفاهی در پایانه غدیر تا شهرک رضویه مشهد صدای مسافران را درآورد