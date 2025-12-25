باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه کربلایی- سمانه طاهری، دانشجوی دکترای بیوتکنولوژی کشاورزی دانشگاه تهران و از زائران عمره دانشجویی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اعزامی باشگاه خبرنگاران جوان به سفر حج، با اشاره به حال‌وهوای معنوی این سفر اظهار کرد: خدا را شکر می‌کنم که توفیق حضور در این سفر معنوی نصیبم شد و نایب‌الزیاره همه دوستان و به‌ویژه پدر و مادر‌هایی هستم که فرزندانشان را راهی این سفر کرده‌اند.

او با بیان اینکه این سفر نخستین تجربه دوری‌اش از خانواده بوده است، افزود: در ابتدای سفر به دلیل نگرانی از انجام صحیح اعمال و آشنایی با هم‌سفران کمی استرس داشتم، اما حضور دانشجویانی فرهیخته، آگاه و متین باعث شد این دغدغه‌ها خیلی زود برطرف شود و بودن در کنار چنین هم‌سفرانی مایه افتخار بود.

این دانشجوی دکتری ادامه داد: علاوه بر زیارت، تجربه‌های ارزشمند و ماندگاری در این سفر به دست آوردیم و از مقام معظم رهبری بابت فراهم شدن چنین فرصتی برای دانشجویان قدردانی می‌کنم.

این دانشجوی دکتری بیوتکنولوژی با اشاره به نخستین مواجهه خود با خانه خدا گفت: عظمت کعبه مرا به‌شدت تحت تأثیر قرار داد و تنها کاری که توانستم انجام دهم شکرگزاری بود؛ احساسی شبیه به یک خواب شیرین که دوست نداشتم از آن بیدار شوم. امیدوارم همه مشتاقان زیارت، توفیق حضور در این مکان مقدس را پیدا کنند، چراکه هرچقدر درباره این سفر گفته شود، باز هم کم است.

سمانه طاهری در پایان تاکید کرد: این سفر آرامش عمیقی به من بخشید؛ آرامشی که باعث شد دغدغه‌ها و مشغله‌های پیش از سفر را فراموش کنم. از خدا خواستم این آرامش در تمام مراحل زندگی همراهم باشد.

به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های سفر عمره برای دانشجویان، تجربه فاصله گرفتن از دغدغه‌ها و مشغله‌های روزمره و رسیدن به آرامش روحی و معنوی است. این تجربه نه تنها فرصتی برای زیارت و تقویت باور‌های دینی فراهم می‌کند، بلکه باعث می‌شود دانشجویان با دیدی تازه به زندگی خود نگاه کنند و انرژی مثبت برای ادامه مسیر تحصیلی و شخصی کسب کنند. بسیاری از زائران این سفر، از آرامش درونی و حس سبکی که پس از زیارت به دست آوردند سخن گفته‌اند و به نظر می‌رسد این وجه مشترک، اهمیت استمرار چنین برنامه‌هایی را بیش از پیش روشن می‌کند. امید است مسیر معنوی و آموزنده سفر‌های عمره دانشجویی همچنان ادامه داشته باشد و دانشجویان دیگر نیز بتوانند تجربه حضور در این سفر ارزشمند و پرخیر و برکت را داشته باشند.