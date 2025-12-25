باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - محمدجواد دهقانی در نشست مشترک اعضای هیأت رئیسه و هیأت علمی دانشگاه صنعتی شیراز با معاون رئیسجمهوری در امور زنان و خانواده، تأکید کرد که از آغاز مسئولیت خود، ایجاد ارتباط مؤثر با صنایع استان در اولویت قرار داشته و در همین راستا سند راهبردی دانشگاه تدوین شده است.
او با اشاره به حضور استادان زن برجسته در این مرکز علمی، افزود: دانشگاه صنعتی شیراز بهعنوان یکی از دانشگاههای جوان کشور، توانسته جایگاه قابل توجهی در عرصههای آموزشی و پژوهشی کسب کند. این دانشگاه در رشتههای پرتقاضا همچون مهندسی کامپیوتر، صنایع، برق، مکانیک، عمران، شیمی، مواد و نیز علوم پایه شامل ریاضی کاربردی، فیزیک و شیمی دانشجو میپذیرد و تمرکز اصلی آن بر دورههای تحصیلات تکمیلی است.
دهقانی خاطرنشان کرد: در رتبهبندی بینالمللی تایمز، دانشگاه طی سه سال پیاپی در بازه ۵۰۱ تا ۶۰۰ جهانی و رتبه پنجم کشوری قرار گرفته است. همچنین در میان دانشگاههای جوان جهان (با قدمت کمتر از نیم قرن) رتبه ۸۵ و در رتبهبندی آسیایی تایمز جایگاه ۱۵۵ را به دست آورده است. در نظام رتبهبندی شانگهای نیز دانشگاه صنعتی شیراز در رده ۱۰۱ تا ۱۵۰ جهانی قرار دارد و همتراز دانشگاههایی چون صنعتی شریف و استنفورد ارزیابی شده است.
او درباره وضعیت اعضای هیأت علمی توضیح داد: ساختار علمی دانشگاه از بهترینها در کشور محسوب میشود؛ بهگونهای که حدود ۷۰ درصد استادان دارای مرتبه دانشیاری و بالاتر هستند. در حال حاضر ۱۶ برنامه دکتری و ۳۲ برنامه کارشناسی ارشد ارائه میشود و بیش از نیمی از دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد، یکچهارم در دکتری و نزدیک به یکپنجم در کارشناسی مشغول تحصیلاند.
رئیس دانشگاه صنعتی شیراز با اشاره به سیاست مدیریتشده جذب دانشجو، اشتغالپذیری فارغالتحصیلان را یکی از ویژگیهای ممتاز دانشگاه دانست و گفت: نرخ اشتغال در برخی رشتهها چشمگیر است؛ بهطور مثال در حوزه فناوری اطلاعات و مهندسی کامپیوتر و همچنین مهندسی صنایع، این نرخ به ۱۰۰ درصد میرسد و در مهندسی مواد حدود ۷۸ درصد است. میانگین اشتغال فارغالتحصیلان دانشگاه در رشتههای مختلف ۸۵ درصد است که در سطح کشور رتبه نخست را به خود اختصاص داده است.
دهقانی در ادامه به فعالیتهای پژوهشی اشاره کرد و گفت: بیش از ۷۰ آزمایشگاه و مرکز تحقیقاتی در دانشگاه فعال هستند و یک مرکز کارآفرینی و نوآوری نیز به حمایت از شرکتهای دانشبنیان میپردازد. سرانه تولید علمی اعضای هیأت علمی در سال ۲۰۲۴ در پایگاه اسکوپوس چهار مقاله و در آیاسآی ۳.۵ مقاله بوده که در مقایسه با میانگین جهانی (کمتر از یک مقاله برای دانشگاههای کشور) رقم قابل توجهی است.
او همچنین درباره حمایتهای مالی توضیح داد: در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ مقرراتی تصویب شد که بخشی از کمبود منابع مالی دانشگاهها را جبران میکند. مهمترین این موارد، مواد ۱۱ و ۱۳ قانون بودجه است که معافیتهای مالیاتی برای صنایعی در نظر گرفته که در خرید تجهیزات یا اجرای پروژهها از دانشگاهها حمایت کنند.
دهقانی با تأکید بر نقش فعال زنان در دانشگاه گفت: ۱۵ درصد اعضای هیأت علمی را بانوان تشکیل میدهند که همگی در مراتب علمی بالا قرار دارند و در حوزه پژوهش همسطح مردان فعالیت میکنند. همچنین پنج نفر از کارکنان زن دانشگاه موفق به دریافت تسهیلات مسکن شدهاند.
او در پایان یادآور شد: استادان زن دانشگاه صنعتی شیراز سهم چشمگیری در ارتقای علمی و بینالمللی این دانشگاه داشتهاند.
تأکید استاندار فارس بر کاربردی شدن پژوهشهای دانشگاهی
حسینعلی امیری، استاندار فارس بر لزوم هدفمندسازی و مسئلهمحور کردن پژوهشهای دانشگاهی تأکید کرد و با انتقاد از ماهیت غیرکاربردی برخی تحقیقات، اظهار داشت: این صحیح نیست که پایاننامه و رسالهای با زحمت فراوان نوشته شود، اما مشکلی از صنعت و جامعه را حل نکند و صرفاً در قفسه کتابخانه باقی بماند.
او از اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعتی شیراز خواست تا بر کاربردی بودن پژوهشهای دانشجویی اصرار ورزند تا نتایج آنها مستقیماً در جهت حل مسائل صنعت استان و کشور به کار گرفته شود.
ضرورت ارتباط تنگاتنگ دانشگاه و صنعت
امیری، ضمن تأکید بر اهمیت مطالعات بنیادین و نظری، شرایط کنونی کشور را نیازمند تقویت فوری ارتباط بین دانشگاههای صنعتی و بخش صنعت دانست و افزود: این اتصال باید در تمامی سطوح ایجاد شود تا تلاشهای اساتید و دانشجویان به ارتقای علمی و افزایش راندمان صنایع بینجامد.
استاندار فارس تصریح کرد که رشد صنعتی و بهبود بهرهوری بدون رعایت قواعد علمی و اتکای به یافتههای دانشگاهی ممکن نیست.
او در ادامه خواستار آن شد که دانشگاهها بر اساس نیازهای فعلی و آتی صنایع و جامعه، اقدام به جذب و تربیت دانشجو کنند.
نماینده عالی دولت در فارس، در بخشی از سخنان خود به مبانی فلسفی حکمرانی پرداخت و بیان کرد: جهان هستی با تمام عظمت خود بر سه پایه عشق، عدالت و علم استوار است و هر کسی که بر پایه قواعد علمی حکمرانی کند، کارش پیشرفت خواهد کرد.
او افزود: خداوند متعال این دنیا را حتی در معجزات، با دقیقترین محاسبات علمی اداره میکند؛ بنابراین، اگر میخواهیم حکمرانی ما درست و اثربخش باشد، باید قواعد علمی اداره جامعه را مراعات کنیم.