باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین اعلام کرد: روسیه در حال بررسی اسناد مربوط به پایان جنگ در اوکراین است که توسط کریل دیمیتریف، فرستاده ویژه آمریکا، به مسکو ارائه شده است.

وی گفت: «ما در حال تجزیه و تحلیل طرحی هستیم که دمیتریف به پوتین ارائه داده است. ما طبق تصمیم رئیس جمهور به ارتباط با آمریکایی‌ها ادامه خواهیم داد».

این اعلامیه پس از آن منتشر شد که ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین روز چهارشنبه از آخرین نسخه طرح جدید برای پایان دادن به جنگ رونمایی کرد. این طرح نشان می‌دهد که مناطق شرقی تصرف‌شده توسط روسیه می‌تواند به مناطق آزاد اقتصادی تبدیل شوند.

زلنسکی می‌گوید که یک «منطقه غیرنظامی یا یک منطقه آزاد اقتصادی» می‌تواند به‌طور بالقوه بن‌بست بر سر آینده دونباس را حل کند؛ هرچند به گفته او، هر طرحی برای صلح باید در نهایت با انتخابات تایید شود. زلنسکی گفت که آمریکا و اوکراین «به طور قابل توجهی اکثر مواضع را به هم نزدیک کرده‌اند»، اما مذاکره‌کنندگان هنوز نتوانسته‌اند در مورد نقاط اختلاف ارضی به اجماع برسند.

او گفت که اکنون خواهان دیدار با دونالد ترامپ است، زیرا «مسائل حساس» باید «در سطح رهبران مورد بحث قرار گیرد».

در همین حال، سرنوشت نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا، بزرگ‌ترین نیروگاه هسته‌ای اروپا همچنان موضوعی است که آمریکا و اوکراین روی آن به توافق نرسیده‌اند. آمریکا پیشنهاد داده است که یک گروه مشترک تشکیل شود که در آن اوکراین و روسیه هم حضور داشته باشند، اما خود واشنگتن به عنوان شریک اصلی و مدیر ارشد این گروه تعیین شود.

منبع: دیلی صباح/ رویترز