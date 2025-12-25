باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
خاکِ چندپاره و زخمی سوریه + فیلم

اردن هم به بهانه حملات علیه قاچاقچیان مواد مخدر، به خاک سوریه حمله کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - با گذشت بیش از یکسال از سقوط دولت اسد،  خاک چندپاره سوریه از سوی رژیم اسرائیل و به تازگی اردن هم مورد حمله قرار گرفته و هر کس که از راه می‌رسد زخمی به آن می‌زند.

