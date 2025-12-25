خاکِ چندپاره و زخمی سوریه + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0628\u0627 \u06af\u0630\u0634\u062a \u0628\u06cc\u0634 \u0627\u0632 \u06cc\u06a9\u0633\u0627\u0644 \u0627\u0632 \u0633\u0642\u0648\u0637 \u062f\u0648\u0644\u062a \u0627\u0633\u062f\u060c\u00a0 \u062e\u0627\u06a9 \u0686\u0646\u062f\u067e\u0627\u0631\u0647 \u0633\u0648\u0631\u06cc\u0647 \u0627\u0632 \u0633\u0648\u06cc \u0631\u0698\u06cc\u0645 \u0627\u0633\u0631\u0627\u0626\u06cc\u0644 \u0648 \u0628\u0647 \u062a\u0627\u0632\u06af\u06cc \u0627\u0631\u062f\u0646 \u0647\u0645 \u0645\u0648\u0631\u062f \u062d\u0645\u0644\u0647 \u0642\u0631\u0627\u0631 \u06af\u0631\u0641\u062a\u0647 \u0648 \u0647\u0631 \u06a9\u0633 \u06a9\u0647 \u0627\u0632 \u0631\u0627\u0647 \u0645\u06cc\u200c\u0631\u0633\u062f \u0632\u062e\u0645\u06cc \u0628\u0647 \u0622\u0646 \u0645\u06cc\u200c\u0632\u0646\u062f.\n