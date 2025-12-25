شهروندخبرنگار ما عکس و فیلمی از هدررفت آب در برخی از معابر شهرستان فردیس استان البرز را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گفته شهروندخبرنگار ما مدت دو هفته است که لوله آب در بلوار بیات پارک مادر شهرستان فردیس استان البرز ترکیده و حجم وسیعی از آب در این منطقه هدر می‌رود.

شهروندخبرنگار ما با ارسال فیلم و عکس خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و احترام مدت دو هفته است که در بلوار بیات پارک مادر شهرستان فردیس استان البرز نرسیده به فلکه پنجم ایستگاه اتوبوس چرا کسی رسیدگی نمی‌کند؟ دو هفته هست که وضع خیابان به این گونه است. لوله آب ترکیده است. دیروز با سامانه ۱۳۷ تماس گرفته‌ام، اما متأسفانه هنوز پیگیری برای رفع مشکل صورت نگرفته است؛ لطفا رسیدگی کنید. تشکر

منبع: شهروندخبرنگار - البرز

