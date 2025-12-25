باشگاه خبرنگاران جوان - رضاییان و جلالی در دیدار استقلال مقابل المحرق بحرین که با پیروزی سه بر صفر آبی‌پوشان همراه بود، در فهرست تیم حضور نداشتند و به‌جای سفر به منامه در تهران ماندند.

این تصمیم با واکنش‌های زیادی همراه شد و برخی معتقد بودند سرمربی استقلال به‌دلیل آماده نبودن این دو بازیکن از نظر فنی و بدنی، آنها را از فهرست مسابقه کنار گذاشته است.

تیم فوتبال استقلال شب گذشته با پیروزی ارزشمند سه بر صفر برابر المحرق بحرین، صعود خود به مرحله بعدی لیگ نخبگان آسیا را قطعی کرد و بلافاصله پس از این دیدار به ایران بازگشت.

تمرین ریکاوری آبی‌پوشان امروز در کمپ زنده‌یاد ناصر حجازی برگزار شد و رامین رضاییان و ابوالفضل جلالی که به‌صورت موقت از فهرست دیدار با المحرق کنار گذاشته شده بودند، در این تمرین حضور یافتند و زیر نظر کادرفنی به تمرین پرداختند.