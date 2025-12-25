باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - کرملین خطابهی «ولودیمیر زلنسکی» به مناسبت کریسمس را «غیرمتمدنانه و پر از کینه» توصیف و تاکید کرد که این سخنان، توانایی او برای اتخاذ تصمیمات درست جهت دستیابی به یک حلوفصل سیاسی برای منازعه را زیر سوال میبرد.
دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین امروز پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت: «گزارشهای مربوط به سخنرانی واقعا عجیب زلنسکی به مناسبت کریسمس را مشاهده کردیم»؛ سخنرانیای که در آن زلنسکی برای شخصی که نامش را فاش نکرد، آرزوی مرگ کرده بود.
پسکوف در ادامه افزود: «این سخنرانی غیرمتمدنانه و پر از نفرت بود و زلنسکی در آن مانند فردی تا حدودی بیکفایت به نظر میرسید.» به گفته این مقام روس، این مسئله «این پرسش را مطرح میکند که آیا او (زلنسکی) قادر به اتخاذ تصمیمات صحیح برای دستیابی به توافق از طریق ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک هست یا خیر.»
زلنسکی در پیام شب کریسمس خود، با سوءاستفاده از فضای معنوی این عید، به یک باور قدیمی درباره مستجاب شدن آرزوها اشاره کرد. او خطاب به مردم اوکراین گفت: «شاید در این شب هر یک از ما در دل خود آرزویی داشته باشد؛ باشد که او هلاک شود.»
اگرچه زلنسکی به طور مستقیم نامی از ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه نبرد، اما کلام او و اشاره به «بیخدایانی که به اوکراین حمله کردهاند»، تردیدی باقی نگذاشت که مخاطب این آرزوی مرگ، رئیسجمهور روسیه است.
منبع: آر تی