سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد که آمریکا با محاصره ونزوئلا، در حال احیای «دزدی دریایی و راهزنی» در دریای کارائیب است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه با اشاره به محاصره ونزوئلا و توقیف نفتکشهای آن، گفت: «امروز شاهد بیقانونی کامل در دریای کارائیب هستیم، جایی که سرقت اموال دیگران، یعنی دزدی دریایی و راهزنی که مدتها فراموش شده بود، دوباره احیا میشود».
زاخارووا گفت: «ما همواره از کاهش تنش حمایت میکنیم. امیدواریم که عملگرایی و عقلانیت ترامپ، رئیس جمهور آمریکا امکان یافتن راهحلهایی را فراهم کند که برای طرفین در چارچوب هنجارهای حقوقی بینالمللی قابل قبول باشد».
این مقام وزارت خارجه روسیه اضافه کرد: «ما حمایت خود را از تلاشهای دولت نیکلاس مادورو با هدف حفاظت از حاکمیت و منافع ملی و حفظ توسعه پایدار و امن کشورش تأیید میکنیم».
ونزوئلا روز سهشنبه به شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرد که آمریکا علیه کاراکاس یک «جنگ غیررسمی» به راه انداخته و قصد سرنگون کردن دولت نیکلاس مادورو را دارد.
ساموئل مونکادا، سفیر ونزوئلا در سازمان ملل روز سهشنبه در جلسهای با حضور ۱۵ عضو شورای امنیت سازمان ملل گفت: «این فقط مربوط به ونزوئلا نیست. این جاهطلبی قارهای است.» مونکادا گفت: «دولت آمریکا این موضوع را در استراتژی امنیت ملی خود بیان کرده است که بیان میکند آینده قاره متعلق به آنهاست.»
ونزوئلا اوایل این ماه درخواست کرد که شورای امنیت سازمان ملل متحد برای رسیدگی به «تجاوز مداوم آمریکا» تشکیل جلسه دهد، تجاوزی که از اواخر تابستان با حملات هوایی کاخ سفید علیه قایقهای ونزوئلا در دریای کارائیب و شرق اقیانوس آرام آغاز شد. کاخ سفید بدون ارائه هیچ مدرکی ادعا میکند که این قایقها در حال قاچاق مواد مخدر به آمریکا هستند.
تاکنون حداقل ۱۰۵ نفر در حملات نیروهای آمریکایی کشته شدهاند.
نیروهای آمریکایی تا کنون حداقل دو تانکر نفتی ونزوئلا را توقیف و حداقل ۴ میلیون بشکه نفت ونزوئلا را مصادره کردهاند، اقدامی که کاراکاس آن را «سرقت شده توسط نیروی نظامی» توصیف کرده است.
منبع: رویترز