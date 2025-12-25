باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - عبدالقادر حصریه، رئیس بانک مرکزی سوریه میگوید که این کشور از اول ژانویه ۲۰۲۶، (یازدهم دی ماه) طبق طرحی برای جایگزینی اسکناسهای دوران بشار اسد، شروع به تعویض اسکناسهای قدیمی با اسکناسهای جدید خواهد کرد.
حصیه همچنین از معرفی واحد پول جدید سوریه خبر داد.
منابع آگاه تابستان امسال اعلام کردند که دمشق اسکناسهای جدیدی منتشر خواهد کرد و دو صفر از واحد پول خود را حذف میکند تا اعتماد عمومی به پول این کشور را مجددا بازگرداند.
پوند سوریه که در زبان محلی با نام لیره سوریه شناخته میشود، در حال حاضر واحد پول این کشور است. کاهش شدید ارزش پول سوریه، معاملات روزانه و انتقال پول را به طور فزایندهای دشوار کرده است. خانوادهها معمولاً هزینه خرید هفتگی مواد غذایی را از کیسههای پلاستیکی سیاه که حاوی حداقل نیم کیلوگرم اسکناس ۵۰۰۰ پوندی است، پرداخت میکنند.
همچنین این امر جنبه نمادین دارد و نشان دهنده استقرار دولت موقت جدید در سوریه است.
