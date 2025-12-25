باشگاه خبرنگاران جوان - محمد بکری از چهره‌های برجسته سینمای فلسطین بود که آثارش به‌طور گسترده به بازتاب رنج‌ها و تجربه‌های مردم فلسطین می‌پرداخت. او علاوه بر کارگردانی، در ده‌ها فیلم سینمایی نقش‌آفرینی کرد و به یکی از نمادهای سینمای متعهد فلسطین بدل شد.

بکری نخستین حضور سینمایی خود را در سن ۳۰ سالگی تجربه کرد؛ جایی که نقش اصلی فلسطینی را در فیلم «هانا ک.» (۱۹۸۳) ربه کارگردانی کوستا-گاوراس ایفا کرد. این فیلم نقطه عطفی در آغاز فعالیت حرفه‌ای او در سینما بود.

او همکاری‌های شاخصی با فیلمساز متولد غزه، رشید مشهراوی، داشت و در آثاری چون «حیفا» (۱۹۹۶) و «تولد لیلا» (۲۰۰۸) بازی کرد؛ فیلم‌هایی که جایگاه ویژه‌ای در سینمای اجتماعی و سیاسی فلسطین دارند.

به گزارش میدل ایست آی، محمد بکری در سال ۱۹۹۸ نخستین تجربه کارگردانی خود را با فیلم «۱۹۴۸» ارائه کرد؛ اثری که همزمان با پنجاهمین سالگرد نکبه منتشر شد و به پاکسازی قومی فلسطینیان توسط گروه‌های صهیونیستی برای تشکیل دولت اسرائیل می‌پرداخت.

این فیلم شامل روایت‌های بازماندگان کشتارهای اسرائیل و تصاویر آرشیوی و گفت‌وگو با نویسندگان فلسطینی از جمله طه محمد علی و لیانا بدر بود و به‌عنوان سندی تاریخی و سینمایی مورد توجه قرار گرفت.

در مجموع، بکری در طول فعالیت هنری خود در ۴۳ اثر به‌عنوان بازیگر، کارگردان و تهیه‌کننده حضور داشت.