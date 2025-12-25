شهروندخبرنگار ما با ارسال فیلمی از آب شرب آلوده در پردیس دو شهرستان اهواز ابراز نارضایتی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مصرف آب آلوده می‌تواند منجر به انواع بیماری‌های خطرناک وکشنده‌ای در انسان شود و تهدیدی برای سلامتی انسان‌ها است وعواقب جبران ناپذیری را برای آنها به همراه دارد. اما به گفته شهروندخبرنگار ما ساکنان پردیس دو در شهرستان اهواز استان خوزستان انتهای خیابان معلم ۹ از آب شرب مناسبی برخوردار نیستند و آب شرب آنها آلوده است.
شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: شهروندخبرنگار - خوزستان

برچسب ها: آب شرب ، سوژه خبری ، آلودگی آب
