فرمانده انتظامی شهرستان قائم شهر از دستگیری کلاهبردار ۵۰ میلیاردی با ۲۹ شاکی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - سرهنگ سید جلیل نبویفرمانده انتظامی شهرستان قائم شه گفتر: در پی اخذ گزارش قضائی مبنی بر جعل و کلاهبرداری رایانه‌ای توسط فردی در شهرستان قائم شهر، موضوع در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.

او افزود: با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات پلیسی متهم به جعل و کلاهبرداری شناسایی و با هماهنگی قضائی در عملیات ضربتی پلیس آگاهی دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان قائم شهر گفت: ماموران در بازرسی از خودرو متهم مهر‌های جعلی نهاد‌های دولتی و ۲۲ سکه بهار آزادی متعلق به مالباختگان را کشف کردند.

سرهنگ نبوی افزود: متهم در تحقیقات پلیسی به بزه انتسابی و بیش از ۵۰ میلیارد ریال کلاهبرداری از ۲۹ شالکی پرونده اقرار کرد و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی و با قرار ممناسب روانه زندان شد.