فرمانده انتظامی شهرستان قائم شهر از دستگیری کلاهبردار ۵۰ میلیاردی با ۲۹ شاکی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - سرهنگ سید جلیل نبویفرمانده انتظامی شهرستان قائم شه گفتر: در پی اخذ گزارش قضائی مبنی بر جعل و کلاهبرداری رایانه‌ای توسط فردی در شهرستان قائم شهر، موضوع در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.

او افزود: با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات پلیسی متهم به جعل و کلاهبرداری شناسایی و با هماهنگی قضائی در عملیات ضربتی پلیس آگاهی دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان قائم شهر گفت: ماموران در بازرسی از خودرو متهم مهر‌های جعلی نهاد‌های دولتی و ۲۲ سکه بهار آزادی متعلق به مالباختگان را کشف کردند.

سرهنگ نبوی افزود: متهم در تحقیقات پلیسی به بزه انتسابی و بیش از ۵۰ میلیارد ریال کلاهبرداری از ۲۹ شالکی پرونده اقرار کرد و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی و با قرار ممناسب روانه زندان شد.

برچسب ها: دستگیری کلاهبردار ، کلاهبردار میلیاردی
خبرهای مرتبط
دستگیری کلاهبردار مدعی نفوذ در دستگاه قضایی
دستگیری کلاهبردار حرفه‌ای و جاعل عنوان در گلوگاه
دستبند پلیس بر دستان کلاهبردار تحت تعقیب ۱۳۰ میلیاردی در میاندورود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بازداشت کلاهبردار ۵۰ میلیاردی در قائم شهر
راه اندازی ۳ پروژه ارتباطی شهرستان ساری تا دهه فجر
پایان لیگ برتر فوتبال امید‌های مازندران با قهرمانی شهرداری نوشهر
آخرین اخبار
بازداشت کلاهبردار ۵۰ میلیاردی در قائم شهر
پایان لیگ برتر فوتبال امید‌های مازندران با قهرمانی شهرداری نوشهر
راه اندازی ۳ پروژه ارتباطی شهرستان ساری تا دهه فجر
آینده ایران نه از نفت، بلکه از فرهنگ شکل می‌گیرد
کارچاق کن‌ها به مردم معرفی و تصویرشان منتشر می‌شود
تحقق ۹۰ درصدی برنامه کشت گندم در ساری با وجود پاییز کم‌بارش
قلع و قمع ۹ بنای غیرمجاز کشاورزی در نور
استمرار محدودیت‌های ترافیکی در مسیر‌های شمال
اجرای سراسری طرح پلاک‌کوبی دام برای مقابله با قاچاق و حمایت از دامداران قانونی