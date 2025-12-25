باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - یک سرباز ذخیره در واحد شناسایی زرهی ارتش رژیم تروریستی اسرائیل در گزارشی که روزنامه «یدیعوت آحرونوت» منتشر کرده، از تصمیم خود مبنی بر عدم حضور در دور جدید فراخوان خدمت پس از تحمل بیش از ۳۵۰ روز نبرد خبر داد.

این سرباز، دلیل تصمیم خود را خستگی مفرط اعضای تیم و همچنین مشکلات شخصی و مالی ناشی از خدمت طولانی‌مدت عنوان کرد و گفت: «یکی از سربازان تیم ما بین ۳۲۰ تا ۳۵۰ روز در خدمت احتیاط بوده است. ما در تمام عملیات‌ها شرکت کردیم؛ پنج ماه در شمال (اراضی اشغالی و نبرد با حزب‌الله لبنان) بودیم، سپس در عملیات زمینی دوم در غزه و منطقه رفح حضور یافتیم. یک ماه بعد، با عجله برای عملیات در خاک لبنان فراخوانده شدیم و بلافاصله پس از آن، دستور دیگری برای اعزام به غزه دریافت کردیم. در جریان رویارویی با ایران نیز در حالت آماده‌باش دائم بودیم و تمام تجهیزات را با خود حمل می‌کردیم تا در صورت لزوم ظرف سه ساعت به لبنان بازگردیم.»

این سرباز معتقد است که وضعیت فعلی پس از آغاز جنگ در اکتبر ۲۰۲۳ مبهم شده و درک اهداف و برنامه‌های آینده بسیار دشوار است. بر اساس این گزارش، مشکل اصلی «فرسودگی سربازان» پس از بیش از دو سال وضعیت اضطراری است که زندگی شخصی و حرفه‌ای آنها را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.

سربازان با چالش‌های روانی و دشواری در بازگشت به زندگی عادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. هزینه‌های شخصی که نیرو‌های ذخیره می‌پردازند، اعم از خانوادگی، مالی و شغلی، با آسیب‌های روانی همراه شده است؛ تا جایی که بسیاری می‌گویند توانایی و آمادگی آنها برای انجام وظایفی که پیش از جنگ بر عهده داشتند، آسیب دیده است.

روایت‌های متعدد از میدان نبرد نشان می‌دهد که فرماندهان و نیروهای ارتش رژیم تروریستی اسرائیل با «کمبود حاد نیروی انسانی» مواجه هستند؛ مشکلی که ارتش این رژیم تروریستی نیز رسما به آن اعتراف کرده و خواستار اعزام فوری هزاران نیروی جدید، از جمله حریدی‌ها شده است.

به گزارش یدیعوت آحرونوت، این سرباز از رژیم و سیاستمدارانی که «چالش‌های نیرو‌های ذخیره را درک نمی‌کنند»، ابراز ناامیدی کرد. علاوه بر این، موارد تمرد و خودداری از خدمت به دلیل خستگی و مشکلات شخصی رو به افزایش است؛ امری که می‌تواند تاثیر منفی بر آمادگی عملیاتی ارتش رژیم تروریستی گذاشته و فشار را بر سربازانی که مجبور به جبران کمبود نیرو هستند، دوچندان کند.

