در پی فعال شدن مواد منفجره در مسجدی در شمال شرقی نیجریه، شماری از نمازگزاران جان خود را از دست داده یا زخمی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - پلیس نیجریه اعلام کرد که در جریان نماز مغرب در ایالت بورنو در شمال شرقی این کشور، فردی مواد منفجره‌ای را که با خود به داخل مسجد آورده بود، فعال کرد که در نتیجه آن دست کم ۵ نمازگزار جان خود را از دست داده و ۳۵ نفر دیگر زخمی شدند.

هنوز هیچ گروهی مسئولیت حمله را که در بحبوحه نگرانی‌های امنیتی شدید در شمال شرقی نیجریه رخ داده، بر عهده نگرفته است.

انفجار در مسجد العدوم حدود ساعت ۶ بعد از ظهر به وقت محلی رخ داد؛ زمانی که نمازگزاران برای نماز مغرب جمع شده بودند.

باباگانا زولوم، فرماندار ایالت بورنو این حمله را محکوم کرد و آن را «وحشیانه و غیرانسانی» خواند. او در بیانیه‌ای خواستار افزایش هوشیاری در عبادتگاه‌ها و اماکن عمومی شد.

او با تسلیت به خانواده‌های کشته‌شدگان و دعا برای مجروحان گفت: «حمله به یک عبادتگاه، هتک حرمت آن در زمانی است که مسلمانان در حال انجام اعمال عبادی هستند.»

منبع: رویترز