باشگاه خبرنگاران جوان- لیلةالرغائب به عنوان یکی از شبهای ویژه در تقویم معنوی مسلمانان شناخته میشود؛ شبی که در نخستین پنجشنبه ماه رجب و در پی آن، شب جمعه فرا میرسد.
این شب از دیرباز در میان اهل معرفت و عبادت جایگاهی خاص داشته و به عنوان آغازی برای یک سیر معنوی جدی در ماه رجب تلقی شده است. نام این شب، خود گویای حقیقت آن است، «رغائب» به معنای عطایا و بخششهای فراوان الهی است و این معنا، افق نگاه انسان را به رحمت گسترده خداوند باز میکند.
در متون دینی، لیلةالرغائب شبی معرفی شده که توجه ویژه الهی به بندگان معطوف میشود. این شب، فرصتی است برای بازگشت، تجدید عهد با خدا و مطرح کردن خواستههایی که شاید در شلوغی روزمرگیها به فراموشی سپرده شدهاند.
بسیاری از عالمان اخلاق، این شب را نقطه شروعی برای خودسازی در ماه رجب دانستهاند؛ ماهی که مقدمهای برای ورود به شعبان و رمضان است.
یکی از مهمترین اعمال توصیهشده در لیلةالرغائب، شبزندهداری و احیای این شب است. شبزندهداری در فرهنگ دینی، نشانه بیداری دل و آگاهی انسان نسبت به نیاز روح خویش است. در این شب، مؤمن با فاصله گرفتن از خواب و آسایش ظاهری، به خلوتی آگاهانه با پروردگار میرسد.
دعا، استغفار، نماز و تفکر، اجزای اصلی این شبزندهداریاند و هر یک نقشی در پالایش درون انسان ایفا میکنند.
احیای لیلةالرغائب، صرفاً به معنای طولانی بیدار ماندن نیست؛ بلکه کیفیت حضور قلب و توجه در عبادت اهمیت اصلی را دارد.
حتی ساعتی از شب که با نیت خالص و تمرکز سپری شود، میتواند مسیر انسان را دگرگون کند. این شب، تمرینی برای حضور آگاهانه در عبادت است، حضوری که در ماههای بعد به ثمر مینشیند.
لیلةالرغائب به عنوان شب آرزوها شناخته میشود؛ شبی که در آن، دعا جایگاه ویژهای دارد. در نگاه دینی، خداوند در این شب بندگان خود را به درخواست و امید فرا میخواند. خواستن در این شب، تنها محدود به امور مادی نیست، بلکه طلب آمرزش، اصلاح اخلاق، تقویت ایمان و عاقبتبهخیری، از مهمترین خواستههایی است که در روایات بر آن تأکید شده است.
در روایتی منسوب به پیامبر اکرم صلیالله علیه و آله آمده است که فرمودند: از اولین شب جمعه ماه رجب غافل نشوید، زیرا شبی است که فرشتگان آن را لیلةالرغائب نامیدهاند.
در این روایت اشاره شده که در این شب، دعاهای بندگان رد نمیشود و رحمت الهی به شکل گسترده نازل میگردد. این بیان، نشاندهنده جایگاه خاص این شب در عالم ملکوت و توجه فرشتگان به اعمال انسانهاست.
در روایت دیگری آمده است که خداوند در لیلةالرغائب بندگان روزهدار ماه رجب را مورد آمرزش قرار میدهد و به واسطه عبادت و توجه آنان، بسیاری از گناهان را میبخشد. این روایت، پیوند میان روزهداری روز پنجشنبه و احیای شب جمعه را برجسته میکند و نشان میدهد که مجموعه این اعمال، زمینهساز مغفرت و پاک شدن دلهاست.
لیلةالرغائب را نباید تنها یک شب مستقل دانست؛ بلکه این شب، آغازی برای یک مسیر معنوی است. کسی که این شب را قدر میداند، در واقع قدم اول را برای اصلاح رابطه خود با خدا برمیدارد. توجه به این شب، انسان را نسبت به فرصتهای بعدی در ماه رجب و رمضان حساستر میکند و نگاه او را از عادتزدگی در عبادت نجات میدهد.
در نهایت، لیلةالرغائب یادآور این حقیقت است که درهای رحمت الهی همواره باز است، اما برخی زمانها، این درها گشودهترند. هنر انسان مؤمن آن است که این لحظهها را بشناسد و از آنها برای ساختن آیندهای روشنتر بهره بگیرد.
