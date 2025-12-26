باشگاه خبرنگاران جوان- آیت‌الله سید محمدهادی میلانی در سال ۱۲۷۳ خورشیدی در شهر نجف چشم به جهان گشود. تحصیلات ابتدایی و دوره‌های سطح را در همان شهر گذراند و سپس در محضر استادان برجسته حوزه نجف، به ویژه آخوند خراسانی، مراحل عالی تحصیل و درجه اجتهاد را تکمیل کرد. وی در کنار فراگیری علوم دینی، به تدریس نیز می‌پرداخت و به مدت هجده سال بنا به دعوت آیت‌الله حاج آقا حسین قمی در حوزه علمیه کربلا به تعلیم طلاب مشغول بود. پس از آن، با درخواست علمای مشهد، از سال ۱۳۳۳ در این شهر سکونت گزید و از مراجع تقلید پس از آیت‌الله بروجردی به شمار می‌رفت.

آیت الله میلانی در دوران نهضت اسلامی به رهبری امام خمینی همراهی و همکاری نزدیکی با ایشان داشت و میان آن دو مکاتبات فراوانی رد و بدل می‌شد. وی در واکنش به تبعید امام خمینی به ترکیه، از ایشان به عنوان شخصیتی بزرگ در جهان اسلام، مرجع تقلید و صدای رسای جامعه روحانیت یاد کرد.

با این حال، از حدود سال ۱۳۴۴ به دلیل بروز اختلاف‌نظر با برخی از علما، تغییر چشمگیری در شیوه مبارزاتی آیت‌الله میلانی پدید آمد که تا پایان عمر وی تداوم یافت. ایشان در ادامه مسیر خود، رویکرد مبارزه را از عرصه صرف سیاسی به جهاد فرهنگی، علمی و اجتماعی سوق داد و تا پایان عمر در این راه مجاهدت کرد. آیت‌الله سید محمدهادی میلانی سرانجام در مردادماه ۱۳۵۴ در سن ۸۲ سالگی درگذشت و پیکر وی در حرم مطهر امام رضا (ع) به خاک سپرده شد.

یکی از اسناد تاریخی پیرامون ارتباط ایشان با امام خمینی نامه‌ای به قلم آیت الله میلانی است که در ادامه متن آن می‌آید:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

حضرت مستطاب حجت الاسلام والمسلمین آیت الله حاج آقا روح الله خمینی (دامت برکاته)

با اهدای سلام و تحیت و افراز مساعی جمیله در راه تمشیت مصالح دین و ملت تقدیر نموده و از درگاه متعال، صحت و سلامتی جناب عالی را مسئلت می‌نمایم از حال صدمه دیدگان و مجروحین اهل علم قم - که به دستور سازمان‌های انتظامی، مدتی قبل از بیمارستان اخراجشان کرده‌اند. اطلاع تفصیلی نداشته و بسی نگرانم بالاخره نمی‌دانم با نبود وسایل کافی به طلاب جوان و مجروح، چه گذشته است؟! و بازماندگان، مقتولین در چه حالند؟! و إلی الله المُشْتَکن، وإلی ولیه المهدی - أرواحنا فداهُ - نَرْفَعُ الشَّکْوی.

همانطور که استظهار می‌شود آینده تیره و تاریک است و شاید هیئت حاکمه علیه مصالح دینی و ملی تعداد این نوع مجروحین و مصدومین را به حدی رساند که نه آنکه در بیمارستان جایشان ندهد بلکه همه بیمارستان‌ها پر شود و جایی باقی نماند حتماً توجه دارید بلکه بهتر می‌دانید. در حال حاضر، مصالح دینی و ملی مورد تهدید و تجاوز هیئت حاکمه فاسده و عمال مقامات غیر مسئول قرار می‌گیرد؛ عجیب است اگر مسلمانی در چنین شرایط، به خود اجازه سکوت داده و در صدد دفاع از کیان اسلام برنیاید.

ما از حمله و یورش چنگیزانه به ساحت حوزه مقدسه علمیه قم گذشتیم، از حبس و زجر رجال دینی و ملی گذشتیم از حمله به دانشگاه و مراکز علمی ملت و سلب هر نوع آزادی فردی و اجتماعی چشم پوشیدیم، از دزدی و فساد و تباهی و تجاوز به مردمان صالح و تقویت دزدان و خیانت‌کاران گذشتیم، از برادرکشی‌هایی که در نقاط مملکت ترتیب داده‌اند صرف نظر کردیم این ننگ را کجا ببریم که مملکت اسلامی ما را دارند پایگاه اسرائیل و صهیونیست می‌کنند؛ و نیز افرادی را که با آنها همدست‌اند، در رأس کار‌ها قرار می‌دهند؟!

همانطور که بر خاطر مبارکتان پوشیده نیست وقتی فساد هیئت حاکمه موجب شد که از حمایت افراد ملت محروم بماند برای حفظ و نگهداری خود، به هر جنایتی دست میزند و از هیچ خیانتی به مملکت در راه حفظ خود چشم نخواهد پوشید؛ و این وظیفه حقیر و جناب عالی و دیگر زعمای دینی است که بحول الله تعالی و قُوتِهِ مقاومت کرده و از ناموس اسلام و از حریم مملکت اسلامی، دفاع نمائیم البته خصم در این فکر خواهد بود که احیاناً سلامت و امنیت فردی مثل حضرت مستطاب عالی و دیگر آقایان اعلام را مورد تجاوز و خطر قرار دهد و مثلاً در تصور ابلهانه خود پرونده سازی کنند؛ ولی از کنار مرقد حضرت ثامن الحجج له اعلام می‌کنم که: تنها نیستید؛ و البته هر مسلمانی که با حمیت است، هر چه در قدرت دارد در حمایت پیشروان این هدف مقدس دینی خواهد به کار برد؛ چنانچه گفته می‌شود دولت به دستوری که دارد مشغول است خود را با سیاست حکومت پوشالی اسرائیل، منطبق سازد؛ و احیاناً در مغز خود، طرح قرار داد نظامی و غیر نظامی با او را می‌پروراند؛ این خطر، خطری نیست که احدی در مقابل آن سکوت کند و یا از انجام وظیفه تقاعد نماید؛ و اکنون که مراقبت شدید بر تمام انتشارات مستولی ست و بر خلاف سیاست اسرائیلی و همدستانش نتوان نشریه صادر نمود، باید به وسیله مبلّغین دانشمند و وعاظ محترم مذهبی در ایام عاشورا و قیام حسینی، اذهان مردم مسلمان را روشن کرد و از فلسفه قیام حسینی آگاهشان نمود؛ حقایق را بی پرده آشکار ساخت.

در این مقام نبایستی آقایان مبلغین و هر دانشمند سخنران، بیم و هراس داشته باشند که عالم تشیع و اسلام در همه نقاط دنیا از تمام طبقات، حمایت از آنان خواهد نمود. به علاوه آنکه حضرت ولی عصر - أرواحنا فداه - اولین حامی خدمتگزاران خود می‌باشد؛ و خداوند متعال حافظ و نگهدار همه است در همه احوال باید مردم را از توابع دولت فاسد در دادگستری، مطلع ساخت، باید گفت: هیئت حاکمه، شرط اسلام و شرایط اسلامی را از قاضی بر می‌دارد؛ و بر هر فرد فاسد و کمونیست اجازه اشتغال به مقام قضا را می‌دهد؟ باید به مردم بگویند که چگونه راه را برای عمال و جاسوسان اسرائیل در ایران باز کرده‌اند و با پول ملت بیش از هزار نفر آنها را برای مقاصدی ناپاک و خیانت آمیز به خارج فرستاده‌اند!

باید به مردم اطلاع داد که چگونه ایادی جاسوسان اسرائیل را در فرهنگ ملت دخالت داده‌اند و این همه برای آن تلاش می‌کنند؛ که حال که ملت از آنها بیزار است، مگر با قدرت چهار نفر یهودی و عمالشان باقی بمانند، زهی خیال باطل این وظیفه جامعه مبلغین مذهبی در ایام عاشورای حسینی است، که هر کس جز این عمل کند بر سر سفره حسینی نان و نمک خورده و نمکدان شکسته است.

