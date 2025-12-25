باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش پینگینگ، کره شمالی اولین زیردریایی هستهای خود را به آب انداخت، اقدامی که به نظر میرسد واکنشی مستقیم به حضور زیر دریاییهای هستهای آمریکا در آبهای نزدیک کره جنوبی باشد. این زیردریایی جدید، بخشی از تلاشهای پیونگیانگ برای تقویت قدرت بازدارنده هستهای خود محسوب میشود.
همزمان، کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، در جریان آزمایش موشکهای زمین به هوای دوربرد در ساحل شرقی کشور حضور داشت و بر نحوه انجام آزمایشها نظارت مستقیم کرد. تحلیلگران میگویند این دو اقدام نشاندهنده آمادگی کره شمالی برای تقویت توان نظامی و ارسال پیامی به واشنگتن و سئول است.