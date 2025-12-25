با رونمایی از دستگاه توموتراپی مرکز رادیوتراپی و آنکولوژی صدرا گام بلند قم در مسیر درمان سرطان برداشته شد.

باشگاه خبرنگاران جوان-آیین رونمایی از دستگاه پیشرفته توموتراپی در مرکز رادیوتراپی و آنکولوژی صدرا با حضور مقامات استانی، نمایندگان مجلس و مدیران دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد.
در این مراسم که با تأکید بر نقش حیاتی بخش خصوصی در ارتقای نظام سلامت همراه بود، سخنرانان به تبیین ابعاد مختلف این دستاورد و مسائل کلان فرهنگی و زیرساختی استان پرداختند.
حجت الاسلام والمسلمین روانبخش نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در این آیین با استناد به آموزههای دینی، اهتمام به سلامت مسلمین را نشانه ایمان واقعی دانست.
وی دستگاه توموتراپی را به «موشک نقطهزن» تشبیه کرد که برخلاف روشهای سنتی، با دقت بالا تنها به سلولهای سرطانی حمله کرده و بافتهای سالم را حفظ میکند.
حجتالاسلام روانبخش با اشاره به اینکه قم اکنون میزبان مدرنترین دستگاه پرتودرمانی کشور است، ضمن هشدار درباره آمار سرطان در استان، خواستار حمایت دولت و خیرین برای «خرید خدمت» جهت بهرهمندی اقشار کمدرآمد از این تکنولوژی گرانقیمت شد.
بخش خصوصی، بار اصلی توسعه و درمان را بر دوش میکشد
مهندس اکبر بهنامجو استاندار قم نیز با ارزشگذاری چند میلیارد تومانی این دستگاه پیشرفته، آن را نمادی از همت بخش خصوصی دانست و تأکید کرد: بدون همراهی پزشکان و خیرین، تحمل بار سنگین درمان در استان ممکن نیست.
وی ضمن تشریح پروژههای کلان زیرساختی، از تخصیص ۱۵۰ میلیارد تومان برای دانشکده پزشکی پردیس و سرمایهگذاری ۲۰۰۰ میلیارد تومانی برای بیمارستان کودکان خبر داد.
بهنامجو با اشاره به جایگاه قم به عنوان «جهانشهر» و مقصد گردشگری سلامت، بر لزوم همکاری همهجانبه برای تکمیل پروژههایی نظیر بیمارستان ۱۵۰۰ تختخوابی خاتم و ارتقای جایگاه استان در سند جامع سلامت تأکید کرد.
قم به قطب درمان سرطان تبدیل شده است
دکتر علی ابرازه رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم، بهرهبرداری از دستگاه توموتراپی را گامی مهم در جهت عدالت در سلامت و دسترسی آسان همه دهکهای جامعه به خدمات پیشرفته دانست.
وی با اعلام اینکه قم با وجود مراکزی همچون صدرا، شهید بهشتی و خاتم در حال تبدیل شدن به قطب درمان سرطان در کشور است، بر سیاستگذاری واحد برای یکپارچگی نظام سلامت تأکید کرد.
دکتر ابرازه نیروی انسانی متخصص را مهمترین سرمایه استان خواند و ضمن درخواست از جامعه برای تکریم پزشکان، از تعامل سازنده دانشگاه و بخش خصوصی برای تبادل نیروی متخصص خبر داد تا از سفرهای درمانی پرهزینه مردم به سایر استانها جلوگیری شود.
تلاش برای گسترش امر درمان بیماران
دکتر سعید کریمخانی عضو هیئت مدیره مرکز رادیوتراپی صدرا، در این مراسم با بیان اینکه باید راهبردی بلندمدت برای آینده کشور ترسیم کرد، گفت: توجه به درمان بیماران همواره مد نظر است و تلاش مجموعه درمانی بر این امر مهم است.
شایان ذکر است در پایان این مراسم از دستگاه پیشرفته توموتراپی رونمایی شد.
منبع:روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قم