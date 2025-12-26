باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

جشنواره آدم برفی + فیلم

جشنواره ساخت آدم برفی در پارک ولایت شهر حنا سمیرم برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- رئیس اداره میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی سمیرم گفت: سمیرم علاوه بر اینکه مقصد طبیعت گردی در فصل گرم سال است می تواند مقصد خوبی برای گردشگری زمستانه هموطنان هم باشد.

 

مطالب مرتبط
جشنواره آدم برفی + فیلم
young journalists club

جشنواره صنایع دستی روستاییان سمیرم + فیلم

جشنواره آدم برفی + فیلم
young journalists club

صخره نوردی روی دیواره آبشار سمیرم + فیلم

جشنواره آدم برفی + فیلم
young journalists club

تصاویر زیبا از آبشار خفر در اصفهان + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
شکاف عمیق در صف مخالفان ایران + فیلم
۴۷۲

شکاف عمیق در صف مخالفان ایران + فیلم

۰۵ . دی . ۱۴۰۴
از تحریم تا ثریا؛ روایتی از مسیر رسیدن به اقتدار علمی + فیلم
۴۲۲

از تحریم تا ثریا؛ روایتی از مسیر رسیدن به اقتدار علمی + فیلم

۰۵ . دی . ۱۴۰۴
نقش موثر گروه‌های مردمی در سیل استان‌های جنوبی کشور + فیلم
۳۸۴

نقش موثر گروه‌های مردمی در سیل استان‌های جنوبی کشور + فیلم

۰۵ . دی . ۱۴۰۴
اعتراض خانواده‌های صهیونیست به کمیته تحقیق ۷ اکتبر نتانیاهو + فیلم
۳۸۲

اعتراض خانواده‌های صهیونیست به کمیته تحقیق ۷ اکتبر نتانیاهو + فیلم

۰۵ . دی . ۱۴۰۴
ایران، کشوری زلزله‌خیز در جهان + فیلم
۳۶۷

ایران، کشوری زلزله‌خیز در جهان + فیلم

۰۵ . دی . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.