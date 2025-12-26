جشنواره آدم برفی + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646- \u0631\u0626\u06cc\u0633 \u0627\u062f\u0627\u0631\u0647 \u0645\u06cc\u0631\u0627\u062b \u0641\u0631\u0647\u0646\u06af\u06cc \u0648 \u06af\u0631\u062f\u0634\u06af\u0631\u06cc \u0648 \u0635\u0646\u0627\u06cc\u0639 \u062f\u0633\u062a\u06cc \u0633\u0645\u06cc\u0631\u0645 \u06af\u0641\u062a: \u0633\u0645\u06cc\u0631\u0645 \u0639\u0644\u0627\u0648\u0647 \u0628\u0631 \u0627\u06cc\u0646\u06a9\u0647 \u0645\u0642\u0635\u062f \u0637\u0628\u06cc\u0639\u062a \u06af\u0631\u062f\u06cc \u062f\u0631 \u0641\u0635\u0644 \u06af\u0631\u0645 \u0633\u0627\u0644 \u0627\u0633\u062a \u0645\u06cc \u062a\u0648\u0627\u0646\u062f \u0645\u0642\u0635\u062f \u062e\u0648\u0628\u06cc \u0628\u0631\u0627\u06cc \u06af\u0631\u062f\u0634\u06af\u0631\u06cc \u0632\u0645\u0633\u062a\u0627\u0646\u0647 \u0647\u0645\u0648\u0637\u0646\u0627\u0646 \u0647\u0645 \u0628\u0627\u0634\u062f.\n\u00a0\n