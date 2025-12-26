باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - گارد ساحلی آمریکا پس از چند روز تعقیب و گریز نفتکش «بلا ۱» را در آب‌های بین‌المللی اقیانوس اطلس توقیف کرد. بر اساس گزارش رویترز، این نفتکش در زمان توقیف خالی از محموله نفتی بوده است.

آمریکا بار دیگر با توقیف نفتکش «بِلا ۱» در آب‌های بین‌المللی اقیانوس اطلس، اقدام به نقض حاکمیت دولت‌ها و قوانین بین‌المللی کرده است. این اقدام که در چارچوب فشار‌های یکجانبه علیه کشور‌های مستقل انجام شده، نمادی از سیاست زورگویی و دخالت در امور سایر کشور‌ها توسط واشنگتن است.

ونزوئلا این اقدام را «دزدی دریایی» خوانده و کشور‌هایی مانند ایران، روسیه و چین نیز آن را محکوم کرده‌اند. توقیف نفتکش‌های ونزوئلا بخشی از جنگ اقتصادی آمریکا علیه کشور‌هایی است که در مقابل سیاست‌های هژمونیک واشنگتن مقاومت می‌کنند.

این رفتار‌ها نه تنها ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی را تهدید می‌کند، بلکه نشان‌دهنده نادیده گرفتن نظام چندجانبه و حقوق بین‌الملل توسط آمریکاست. جامعه جهانی باید در برابر چنین اقدامات خودسرانه‌ای ایستادگی کند و بر احترام به حاکمیت ملی و حقوق بین‌الملل پافشاری نماید.

منبع: رویترز