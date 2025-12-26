گارد ساحلی آمریکا نفتکش «بلا ۱» را که در آب‌های بین‌المللی اقیانوس اطلس و خالی از محموله بوده، پس از چند روز تعقیب توقیف کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - گارد ساحلی آمریکا پس از چند روز تعقیب و گریز نفتکش «بلا ۱» را در آب‌های بین‌المللی اقیانوس اطلس توقیف کرد. بر اساس گزارش رویترز، این نفتکش در زمان توقیف خالی از محموله نفتی بوده است.

آمریکا بار دیگر با توقیف نفتکش «بِلا ۱» در آب‌های بین‌المللی اقیانوس اطلس، اقدام به نقض حاکمیت دولت‌ها و قوانین بین‌المللی کرده است. این اقدام که در چارچوب فشار‌های یکجانبه علیه کشور‌های مستقل انجام شده، نمادی از سیاست زورگویی و دخالت در امور سایر کشور‌ها توسط واشنگتن است.

ونزوئلا این اقدام را «دزدی دریایی» خوانده و کشور‌هایی مانند ایران، روسیه و چین نیز آن را محکوم کرده‌اند. توقیف نفتکش‌های ونزوئلا بخشی از جنگ اقتصادی آمریکا علیه کشور‌هایی است که در مقابل سیاست‌های هژمونیک واشنگتن مقاومت می‌کنند.

این رفتار‌ها نه تنها ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی را تهدید می‌کند، بلکه نشان‌دهنده نادیده گرفتن نظام چندجانبه و حقوق بین‌الملل توسط آمریکاست. جامعه جهانی باید در برابر چنین اقدامات خودسرانه‌ای ایستادگی کند و بر احترام به حاکمیت ملی و حقوق بین‌الملل پافشاری نماید.

منبع: رویترز

برچسب ها: نفتکش ، ونزوئلا
خبرهای مرتبط
اوکراین در آستانه سال ۲۰۲۶؛ وقتی دیگر امیدی به پیروزی نظامی وجود ندارد
رویترز: آمریکا به دنبال قرنطینه نفتی ونزوئلاست
حمله اوکراین به تاسیسات گازی و نفتی روسیه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۳ ۰۵ دی ۱۴۰۴
این کله هویچی فقط زبان زور رو میفهمه دیدیدی جلو یمن چطور کم آورد
۱
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
وزیری
۱۶:۵۱ ۰۵ دی ۱۴۰۴
وضعیت کشور خراب شده
۴
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۴ ۰۵ دی ۱۴۰۴
اینا رو ول کنید بگید با این همه تورم برای ما مردم میخواهید چکار کنید
۶
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۰ ۰۵ دی ۱۴۰۴
ما هم باید اقدام متقابل کنیم و آمریکا و متحدانش رو از دریانوردی در حداقل خلیج فارس و دریای عمان محروم کنیم
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۲ ۰۵ دی ۱۴۰۴
ایران هم گشتی امریکائی درخلیج فارس توقیف بکند ایران هم کشتی‌های امریکائی تحریم بکند
۱
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۳ ۰۵ دی ۱۴۰۴
مرگ بر آمریکا.
۱
۱۶
پاسخ دادن
«انصار السنه»؛ عامل حمله خونین در مسجد امام علی سوریه
وزیر دفاع آمریکا از احتمال حملات بیشتر در نیجریه خبر داد
کریسمس در ویرانه‌های غزه؛ جشنی غمناک زیر سایه آتش‌بس شکننده
آکسیوس: کاخ سفید نگران است نتانیاهو جنگ در غزه را از سر بگیرد
هشدار عبدالملک الحوثی درباره دور جدید جنگ‌افروزی اسرائیل
ترکیه و اسرائیل؛ در آستانه انفجارند یا جنگ زرگری ادامه دارد؟
پیش‌شرط روسیه برای توکیو: برای بهبود روابط، دشمنی نکنید
۱۵ مجروح در حمله خونین با چاقو و مایعی ناشناخته در ژاپن
تداوم جنایات اسرائیل در غزه با شهادت و زخمی شدن فلسطینیان
هشدار امام جمعه نجف درباره فتنه عادی‌سازی روابط با اسرائیل
آخرین اخبار
ادعای رویترز درباره استقرار موشک‌های روسی در شرق بلاروس
نفت در سراشیبی؛ صلح اوکراین اشباع بازار را کلید زد؟
نه قاطع مجارستان به ارتش اروپایی در خاک اوکراین
نیویورک شبکه‌های اجتماعی را وادار می‌کند «هشدار سلامت روان» اضافه کنند
کریسمس در ویرانه‌های غزه؛ جشنی غمناک زیر سایه آتش‌بس شکننده
احتمال برگزاری همه‌پرسی در اوکراین درباره طرح صلح ترامپ
هشدار امام جمعه نجف درباره فتنه عادی‌سازی روابط با اسرائیل
بیانیه تند علویان علیه تروریسم تکفیری و دولت الجولانی
ریابکوف: اوکراین و حامیان اروپایی آن تلاش برای خرابکاری در مذاکرات صلح را افزایش داده‌اند
۱۵ مجروح در حمله خونین با چاقو و مایعی ناشناخته در ژاپن
اعتراف وزیر خارجه نیجریه: آمریکا مقصر ناامنی ماست
بن گویر خواستار مسلح شدن صهیونیست‌ها شد
هشدار عبدالملک الحوثی درباره دور جدید جنگ‌افروزی اسرائیل
بیمارستان العوده غزه به دلیل کمبود سوخت بیشتر فعالیت‌های خود را متوقف کرد
وزیر دفاع آمریکا از احتمال حملات بیشتر در نیجریه خبر داد
ترکیه و اسرائیل؛ در آستانه انفجارند یا جنگ زرگری ادامه دارد؟
«انصار السنه»؛ عامل حمله خونین در مسجد امام علی سوریه
پیش‌شرط روسیه برای توکیو: برای بهبود روابط، دشمنی نکنید
آکسیوس: کاخ سفید نگران است نتانیاهو جنگ در غزه را از سر بگیرد
تداوم جنایات اسرائیل در غزه با شهادت و زخمی شدن فلسطینیان
زلنسکی روز یکشنبه با ترامپ دیدار می‌کند
بن‌بست در مذاکرات دمشق و کُرد‌ها
چین ۲۰ شرکت نظامی آمریکا را تحریم کرد
کرملین: تصمیم گرفتیم مذاکرات با آمریکا را ادامه دهیم
کشته شدن دو شهرک‌نشین صهیونیست در یک عملیات استشهادی
وزیر دفاع بلاروس: غرب در حال آماده‌سازی برای جنگ است 
ترکیه: روسیه ۹ میلیارد دلار بودجه جدید برای نیروگاه آک‌کویو اختصاص داده است 
اسرائیل مدعی حمله به مواضع حزب‌الله در لبنان شد
حمله پهپادی روسیه به سه کشتی در بنادر اوکراین خسارت وارد کرد 
عربستان انجام حملات هوایی در یمن را تکذیب کرد 