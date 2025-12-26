باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ محبی جانشین پلیس راه راهور فراجا، در خصوص آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورها، گفت: تردد در محور‌های چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران ـ بومهن، آزادراه تهران - پردیس، آزادراه تهران - شمال و آزادراه قزوین - رشت مسیر (رفت و برگشت) روان است.

وی ادامه داد: ضمنا محور‌های شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

جانشین پلیس راه راهور فراجا، بیان کرد: در برخی از محور‌های استان‌های گیلان و اردبیل بارش برف و باران و مه گرفتگی و در برخی از محور‌های استان مازندران بارش باران و مه گرفتگی اعلام شده است.

محبی در خصوص وضعیت جوی، اعلام کرد: در برخی از محور‌های استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، گیلان، گلستان و مازندران بارش باران اعلام شده است.

وی در خصوص محور‌های مسدود غیر شریانی، بیان کرد: محور‌های دوآب- بلدهژ پونل-خلخال، خوانسار-بویین و میاندشتژ سروآباد-پاوه، سی سخت – پادنا تا اطلاع ثانوی مسدود غیر شریانی اعلام شده است.

منبع: ایسنا