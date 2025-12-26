روستای زیارتی ـ سیاحتی زرگ از توابع شهر دیهوک با بهره‌برداری از فرستنده دیجیتال کم‌قدرت، به پوشش کامل شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی صدا و سیما دست یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فهیمه کدخدا - ماندگار مدیر فرستنده های رادیویی و تلویزیونی صدا و سیمای خراسان جنوبی گفت: با نصب و راه‌اندازی فرستنده تلویزیونی دیجیتال در روستای زیارتی سیاحتی زرگ و در جوار مضجع منور امامزاده سید حسین (علیه‌السلام)، ساکنان این روستا و زائران و گردشگران بدون نیاز به آنتن پشت‌بام، امکان دریافت کلیه شبکه‌های صدا و سیما را با کیفیت بسیار عالی پیدا کردند.

وی افزود: این فرستنده دیجیتال کم‌قدرت با اعتباری بیش از ۷۰۰ میلیون تومان و با مشارکت دولت و همراهی مردم منطقه اجرا شده و زمینه بهره‌مندی اهالی زرگ از ۱۹ شبکه رادیویی و تلویزیونی رسانه ملی را فراهم کرده است.

ماندگار‌ گفت: اجرای این طرح در یکی از نقاط زیارتی و گردشگری شهرستان، نقش مهمی در ارتقای دسترسی فرهنگی، اطلاع‌رسانی مطلوب و افزایش رضایتمندی مردم و زائران داشته و گامی مؤثر در توسعه عدالت رسانه‌ای در مناطق کمتر برخوردار به شمار می‌رود.

برچسب ها: فرستنده ، دیجیتال ، رسانه ملی
